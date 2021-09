Aneta Krejčíková z Ulice: Vyzradila, co zlepšilo její sexuální prožitek

Se žhavým příspěvkem, ve kterém otevřela témata jako inkontinence a sex, přišla herečka ze seriálu Ulice Aneta Krejčíková.

Krejčíková, která v roce 2018 porodila syna Bena a v roce 2020 dceru Antonii, vyzradila, čím si zlepšila sexuální život i samotné zdraví. K intimnímu poznání a řešení nepříjemného problému, se kterým se potýká mnoho žen, přišel podle slov herečky její snoubenec Ondřej Rančák.

"O tom, že bych měla posilovat svaly pánevního dna, jsem se dozvěděla až tak před pěti lety od svého nynějšího partnera, který je sportovec. Zarazilo mě, že se o tom nemluví, neučí, neví… Jsem vděčná za možnosti neustálého vzdělávání se a je jasný, že máme taky jiný možnosti, než měly ženy před dvaceti lety. Holky, posilujte pánevní dno. Nejen, že to funguje jako prevence proti inkontinenci nebo jen jako posílení ochablých svalů po těhotenství a porodu, ale odráží se to i na podpoře břišního svalstva, tedy držení těla a v neposlední řadě, což můžu potvrdit, to radikálně zvýší vaše prožitky při milování," napsala na Instagramu Krejčíková, která zároveň zpropagovala zdravotní pomůcku růžové barvy.

K tomu, aby příspěvek zaujal více sledujících, zvolila herečka velmi odvážný snímek, který dokazuje, že si je hvězda seriálu Ulice zřejmá svého sexappealu a své sexuality.

Krejčíková se objevila kromě Ulice v roce 2010 například v seriálu Cesty domů a v roce 2016 v seriálu Rapl. Zahrála si také v romantickém filmu Šťastná z roku 2014 či v komediích Špindl z roku 2017 a Zoufalé ženy dělají zoufalé věci z roku 2018. Na divadelních prknech se objevila v roce 2014 v inscenaci Eva tropí hlouposti.