Včera se po několika měsících spekulací potvrdila zpráva o tom, že herec Daniel Krejčík a ředitel olomoucké základní školy Jiří Vymětal už netvoří pár. A to jen necelý rok po svatbě. Jako první to na svém instagramovém profilu potvrdil Krejčík. Ale i jeho bývalý partner chtěl k rozchodu říct své. A jeho slova jsou velmi překvapivá.
Krejčík přišel o víc než o manžela? Vymětal prozradil, že má od listopadu syna
Jen pár hodin poté, co Daniel Krejčík potvrdil rozpad svého manželství s Jiřím Vymětalem, přišlo další překvapení. Bývalý ředitel základní školy zveřejnil emotivní vyjádření, ve kterém odmítl hledat viníka jejich rozchodu. Největší šok ale přišel na závěr. Vymětal totiž odhalil, že je od loňského listopadu otcem syna, o kterém dosud veřejnost neměla tušení.
„Poslední měsíce jsem se rozhodl veřejně nevyjadřovat. Potřeboval jsem čas, odstup a prostor podívat se na některé věci bez emocí, které každé podobné životní období přirozeně přináší. Dnes cítím, že nastal čas napsat několik vět. Nemám rád černobílý svět. Vztahy přinášejí chvíle, které nás naplňují radostí, stejně jako období, která prověřují naši sílu. A právě ty krásné okamžiky nám často pomáhají zvládnout i ty nejtěžší. Nedovolí, aby se celý příběh zpětně zbarvil jen do odstínů černé," napsal do svých stories na Instagramu.
„Vážím si lásky, kterou jsem prožil. Jsem vděčný za společný příběh, za vše dobré, co mi přinesl, i za zkušenosti, které mě naučil. Některé okamžiky zůstávají v člověku bez ohledu na to, jak jejich příběh skončí. Dlouho jsem si kladl otázku, kdo za to může. Dnes už si ji nekladu. Nepotřebuji hledat viníka. Nepotřebuji hledat oběť. Pokud v tomto příběhu někdo zůstal zklamaný, pak jsme to byli oba. Každý jinak. Ale oba. To, co bylo krásné, si chci uchovat. To, co bolelo, přijímám jako součást života. Můj svět tím na čas utrpěl. Neztratil však své barvy,“ píše Vymětal, který v následujících řádcích veřejnost šokoval.
„Od listopadu je nacházím i v očích svého syna. A možná právě proto se dokážu dívat dopředu s větším klidem, než bych si kdy dokázal představit. A taky s vědomím, že některé kapitoly nekončí proto, že by byly bezcenné. Končí proto, že naplnily svůj smysl,“ překvapil tím, že se mu podařilo založit rodinu.
Právě touhou po dítěti se Krejčík nikdy netajil. O adopci se pokoušel už s předešlým partnerem Matějem Stropnickým. A právě minulý rok v listopadu Krejčík promluvil o tom, že by s Vymětalem chtěli společné dítě. V tu dobu už ale musela být adopce v cílové rovince. „Já chtěl děti vždycky. Partner chce taky děti. Myslím, že si nás nějakým způsobem a nějakou cestou najdou. Ta naše asi bude taky nějakým způsobem specifická. Myslím, že bychom byli hodně dobří rodiče a nějaké děcko si nás někde vyhlídne, nebo my jeho. Ale neříkám, že to bude zítra,“ naznačil tehdy jejich plány pro Super.cz. Je tak jasné, že Krejčík přišel nejen o partnera, ale také o vytouženého potomka.