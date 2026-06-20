Daniel Krejčík si letošní léto představoval úplně jinak. Původně si chtěl nechat volnější program a počítal s tím, že prázdniny stráví po boku svého manžela Jiřího Vymětala. Jenže vztah, který trval jen několik měsíců od svatby, se nečekaně rozpadl a herec musel své plány rychle přepsat.
Krejčík po krachu manželství mění plány. Čeká ho Afrika i léto s bývalým partnerem
Daniel Krejčík před sebou měl mít klidné léto po boku manžela. Místo toho po rozpadu jejich vztahu vyráží za prací, do Afriky i na místo, kde se znovu potká se svým bývalým partnerem Matějem Stropnickým.
Rozchod přišel ve chvíli, kdy měl mít před sebou klidnější období. Místo společného léta tak hvězda Ordinace v růžové zahradě nebo seriálu Děcko zvolila jiný směr. Neuzavírá se doma, ale naopak se vrhá do práce, cestování a projektů, které pro něj mají osobní i profesní význam.
Velkou část července stráví na pražské Kampě, kde účinkuje v divadelní inscenaci Klan Baťa. Poté ho čeká cesta do Afriky, kam odjíždí v rámci mise spojené s charitativním fondem UNICEF. Zážitek si chce uchovat i literárně. „O tom budu psát knížku, tak se moc těším. Myslím, že to budou strašně silné zkušenosti,“ svěřil se webu Super.cz.
Po návratu ho ale žádné dlouhé volno nečeká. Druhá polovina léta bude patřit festivalům a dalším vystoupením po celé republice. Mezi nimi má být i akce na zámku v Osečanech, která je s Krejčíkovým životem spojená víc než jen pracovně.
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Právě tam se totiž zřejmě znovu potká na jevišti se svým bývalým partnerem Matějem Stropnickým. „Vypadá to, že tam budu hrát s Matějem. Já tam hrál i loni, s tím, že jsem si myslel, že už to bude poslední rok, kdy tam budu hrát,“ uvedl Krejčík.
S Matějem Stropnickým tvořil pár téměř šest let. Jejich vztah skončil na konci roku 2023, ještě předtím si ale společně pořídili zámek ze 17. století v Osečanech. Ten chtěli postupně opravovat a proměnit v prostor, kde se budou konat kulturní akce. Přestože jejich osobní cesty se rozešly, tohle místo se do Krejčíkova léta znovu vrací.