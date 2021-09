Princ William a vévodkyně Kate zvažují stěhování. Chtějí být blíž královně

Zatímco princ Harry a jeho manželka Meghan se královské rodině vzdálili, jeho bratr William a vévodkyně Kate by se měli přesunout do Windsoru, blíže ke královně. V současnosti manželé pendlují mezi Londýnem a rezidencí ve vesnici Anmer na východě Anglie, připomněl The Daily Mail.

Podle anonymního zdroje se Kate a William "dívají po možnostech bydlení" a zvažují, jaká rezidence by byla vhodná také pro výchovu jejich třech dětí, prince George, princezny Charlotte a nejmladšího prince Louise. Přemýšleli prý o venkovském sídle Fort Belvedere ve Windsoru. Rezidence patří koruně a pronajímá si ji prominentní rodina Westnů blízká královské rodině. Bydlení ve Fort Belvedere však manželům zatrhli královští rádci.

Následník trůnu s manželkou přejíždí v současné době mezi Kensingtonským palácem v Londýně a venkovskou rezidencí ve vesnici Anmer v Norfolku. Stěhování do Windsoru by mělo být zejména strategickým krokem, dvojice by totiž měla postupně přebírat více královských povinností.

Stěhování zvažuje i královna

Sídlo Sandringham v Norfolku dostali vévoda a vévodkyně z Cambridge od královny jako svatební dar. Dříve pro ně byla lokalita na východě Anglie praktická, neboť William zde sloužil jako pilot helikoptér. Manželům se navíc dařilo chránit své děti před přílišným zájmem veřejnosti a médií. Nyní však George a Charlotte dojíždějí do školy v Londýně.

"Anmer dával smysl, když William pilotoval helikoptéry, ale dnes už to není k užitku. Na dojíždění o víkendech je to pro vévodu a vévodkyni příliš daleko," řekl pro The Daily Mail anonymní zdroj. Ve Windsoru by to měli manželé mít blíže také k rodičům Kate Middletonové, kteří jsou prý velmi pečujícími prarodiči.

Podle britského tisku by stěhování vévody a vévodkyně pomohlo také královně Alžbětě II., které letos v dubnu zemřel celoživotní partner princ Philip. Královna a její vnuk princ William spolu mají velmi blízký vztah. Když vévoda studoval na Eton College poblíž Windsoru, pravidelně se s královnou scházel u nedělního oběda.

Královna bývala přes týden v Buckinghamském paláci a hrad Windsor využívala jako víkendovou rezidenci, nyní ale zvažuje, že se do hradu nastěhuje natrvalo.

