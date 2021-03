Královská rodina má důvod k radosti. Na světě je další pravnuk, narodil se v koupelně

Zara Tindallová, mladší dcera princezny Anny a sestřenice prince Harryho a prince Williama, porodila v sobotu doma v Gloucestershire své třetí dítě.

Podrobnosti o narození syna nečekaně prozradil někdejší hráč rugby Mike Tindall, který si členku královské rodiny vzal v roce 2011, v podcastu The Good, The Bad & The Rugby.

Chlapec, kterého pojmenovali Lucas Philip Tindall, údajně přišel na svět "velmi rychle", proto se narodil v jejich koupelně. "Do nemocnice jsme to nezvládli, tak se narodil na podlaze v koupelně. Běžel jsem rychle do posilovny pro podložku a ručníky," uvedl podrobnosti Mike Tindall. Chlapec vážil 3,74 kilo.

Pár se tak po dvou dcerách - Mii a Leny - dočkal i mužského potomka. Právě v něj Mike Tindall doufal, když před několika měsíci oznámil, že se svou ženou čeká další dítě.

Někdejší profesionální ragbista také prozradil, že jeho syn přišel na svět s přispěním porodní asistentky, která se zrovna nacházela nedaleko jejich domu a se kterou se měli sejít v nemocnici.

Obě starší dcery nebyly doma, protože Zara Tindallová od rána měla silné kontrakce a porod tak předvídala. Mike Tindall uvedl, že Mia i Lena jsou v sedmém nebi.

Lucas Philip Tindall je desátým pravnukem královny Alžběty II. a prince Philipa. A jeho prostřední jméno je podle britského zpravodajského webu BBC poctou dědečkům Zary i Mika Tindallových.

Před měsícem přišel na svět také první syn princezny Evženie, mladší dcery prince Andrewa. Toho se svým manželem Jackem Brooksbankem pojmenovali August Philip Hawk Brooksbank.

Narozením třetího dítěte Tindallových však baby boom v britské královské rodině ještě nekončí. Druhého potomka, tentokrát holčičku, očekávají v létě také Harry a Meghan, vévodové ze Sussexu.