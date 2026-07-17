Učebnice dějepisu bývají plné letopočtů, bitev a politických rozhodnutí. Mnohem zajímavější ale často bývá to, co se do nich nevešlo. Slavné osobnosti měly zvláštní zvyky, nečekané záliby i názory, které mohou dnešnímu člověku připadat bizarní.
Králové hříchu i císařské aféry. Zvládnete kvíz o nejpikantnějších tajemstvích historie?
Překvapivé záliby, podivné zvyky i názory, které dnes znějí neuvěřitelně. Historie rozhodně není tak nudná, jak ji známe ze školy. Otestujte si, co víte o pikantnostech ze života slavných osobností. Některé otázky vás možná pořádně zaskočí.
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Následující kvíz prověří, jak dobře znáte méně známou stránku historie. Některé odpovědi možná odhadnete snadno, jiné znějí tak neuvěřitelně, že jim budete jen těžko věřit. Dokážete rozlišit skutečnost od dobře vymyšlené historky?
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