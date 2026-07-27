V posledních týdnech bylo o modelce Simoně Krainové hodně slyšet. Ale bohužel ne v souvislosti s její prací, nýbrž kvůli tomu, jak ostře se vyjadřuje na svých sociálních sítích ke všemu, s čím nesouhlasí. Nyní si vybrala modelku Anetu Vignerovou, kterou se rozhodla poučit o tom, co si myslí. A co ji k tomu vyprovokovalo? Vignerová se totiž na svém profilu zamyslela na současnými trendy, kdy mnoho žen zoufale skrývá známky stárnutí.
Krainová si nedá pokoj a znovu provokuje. Tentokrát si vzala na mušku Anetu Vignerovou
Zdá se, že Simona Krainová si v poslední době servítky nebere vůbec s nikým. Po sérii veřejných sporů si tentokrát vzala na mušku Anetu Vignerovou, která kritizovala botox, výplně i honbu za věčným mládím. Krainová jí poslala dlouhou a velmi ostrou reakci.
„Pojďme to trochu rozebrat – proč se nedokážeme přijmout tak, jak jsme? Proč máme pořád tendence dělat něco jinak, než je přirozené? Hrozně mě štve, jak se normalizují botoxy, výplně… všechny ty s*ačky, co se píchají do tváře. A to, jak každá dělá ‚jsem přirozená a mám to jenom trochu‘ – vlastně to ještě v důsledku tají. Hrozně mě štve normalizování této hrůzy!“ zaznělo ve videu, které Vignerová zveřejnila na Instagramu. A reakce Krainové na sebe nenechala dlouho čekat.
„Anetko, dovol mi reagovat. Není to hate. Jen pohled ženy, která si za x let v showbyznysu prošla tlakem na vzhled, stárnutí i nekonečnými soudy o tom, jak vypadá. A právě proto si myslím, že tentokrát nemáš pravdu. Na začátku zazní, že se normalizují botoxy, výplně a ‚všechny ty sračky, co se píchají do obličeje‘. A na konci, že bychom se měly přijmout takové, jaké jsme,“ rozepsala se Krainová, pro kterou je stárnutí velkým tématem.
„Tohle se totiž strašně krásně říká ženě, která vyhrála genetickou loterii. Jenže ne každá žena měla takové štěstí. Díky dlouholeté spolupráci s estetickou klinikou jsem poznala stovky ženských příběhů. A nikdy jsem tam neviděla ženu, která by chtěla být někým jiným. Viděla jsem ženy, které trápil velký nos. Povislá víčka. Prsa po dětech. Obličej, ve kterém se po padesátce přestávaly poznávat. Nechtěly být jiné. Jen se chtěly zase samy sobě líbit. A vlastně tomu nerozumím,“ zastala se žen, které se rozhodly využít služeb plastického chirurga.
„Pokud se máme bez výhrad přijmout takové, jaké jsme, proč se líčíme? Barvíme vlasy? Cvičíme? Hlídáme si jídlo? Kupujeme krásné oblečení? Chodíme ke kadeřníkovi nebo si bělíme zuby? To všechno přece děláme proto, že chceme být nejlepší verzí samy sebe. Tak proč je v pořádku vyladit tělo, ale jakmile si žena dovolí vyladit obličej, je to najednou špatně?“ zaútočila na Vignerovou, která je pověstná svou láskou k módě.
„Fakt si myslíš, že je tak jednoduché říct ženě: „Prostě se přijmi.“ Ne každá z nás dostala obličej jako z titulky Vogue. Spousta žen se přestane sama sobě líbit už ve třiceti. Natož v padesáti. Když si žena nechá upravit něco, co ji roky trápí, a díky tomu se zase usměje na svůj odraz v zrcadle, co je na tom špatně? Přestaňme ženám diktovat, jak mají správně stárnout,“ zakončila svůj příspěvek Krainová. Schyluje se tak k další mediální válce?
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Zdroj: Instagram Simony Krainové