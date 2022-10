Krainová kritizovala odhalená ňadra Madonny. "Jsi stejná," reagovali její sledující

Královna světového popu Madonna zase po nějaké době rozvířila diskusi na sociálních sítích svým příspěvkem. Ve stories na Instagramu publikovala svoji fotografii, kde odhalená ňadra zakrývají pouze emotikony lízátka a pytlíku s dolary. "Vzala jsem to od lízátek k prachům," připsala k provokativnímu snímku. Zpěvačka tím chtěla upozornit na 30. výročí vydání svého slavného pátého studiového alba Erotica, jehož prodala přes šest milionů kusů.

Její příspěvek ale pobouřil českou modelku Simonu Krainovou, která fotografii s rozčíleným komentářem sdílela. "Hned po ránu jsem se lekla. To jako vážně? Proboha proč? Kdo a proč jí našeptává, že tohle je správná cesta? Kde se ztratila ta nádherná ikonická královna popu? Kde je její půvab?" rozohnila se na svých sociálních sítích Krainová.

"Tohle má být vzor krásy pro novou generaci? Vypadat jako šlapka a chovat se tak je teď prý nejvíc cool. Sorry, ale ten můj svět v devadesátkách byl mnohem lepší než teď, mnohem opravdovější a zábavnější než tyhle bizarnosti a provokace prezentující se online," rozepsala se česká modelka. Tím si ale trochu naběhla, protože část jejích sledujících jí vmetla do tváře, že ani ona se odhalených snímků a provokování nikdy nebála.

"Tak hlavně že když se fotí nahá ona, je to v pořádku," zněl například jeden z názorů na Facebooku. "Madonna se nepotřebuje zavděčit bezvýznamné Krainové," myslí si další komentující. "Madonnu nemusím, ale Krainová by měla držet zobák," neodpustila si další sledující. "Nevím, co Krainová řeší, sama napůl plastová a vystavuje se nahá. Ta má co kritizovat," dodala další z diskutujících. "Však jsou stejné, jedna jak druhá," přirovnal je zase další z mnoha komentářů.

A objevil se i názor, že Krainová se na popularitě Madonny pouze pokouší přiživit. "Madonna je Madonna, umí na sebe upozornit. Kdežto někdo musí upozornit na Madonnu, aby se o něm psalo."