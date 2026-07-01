Simona Krainová se rozhodla bránit svého nezletilého syna právní cestou. Po nevhodném komentáři, který pod rodinnou fotografií napsala žena pracující ve školství, dala modelka jasně najevo, že kritiku snese, ale útoky na děti tolerovat nebude.
Krainová brání syna, učitelka mluví o lynči. Kauza jediného komentáře se vymkla kontrole, řeší ji právníci
Spor kolem komentáře mířeného na syna Simony Krainové nabírá na obrátkách. Modelka se rozhodla věc řešit právní cestou, autorka poznámky ale tvrdí, že šlo o dobře míněnou radu a že se sama stala terčem veřejného lynče. Případ rozdělil i sledující, kteří se přou o hranice ochrany dětí na sociálních sítích.
Autorka komentáře se brání veřejnému lynči
Její reakce okamžitě vyvolala lavinu. Žena, která měla poznámku napsat, se rychle ocitla pod tlakem sledujících Simony Krainové. Na její adresu začaly podle dostupných informací mířit nejen urážky, ale i výhrůžky. Situace se tak obrátila i proti ní samotné a žena se měla začít obávat o vlastní bezpečí. Ve středu v podvečerních hodinách zveřejnila na sociální síti své prohlášení, které komentář, mířený na oční vadu syna Simony Krainové vysvětluje.
„Vážení, ráda bych se vyjádřila k absolutně nesmyslnému a obludně nafouklému lynči, který vyvolala veřejně známá osoba S. Krainová. Na všech svých sociálních účtech a sítích, dokonce i v bulvárním tisku uvádí mé jméno, rodinu, pracoviště s tím, že jsem lidský odpad a zrůda a jejímu synovi jsem napsala něco nelidského a vulgárního. Pochopitelně to tak není a vy, co mě znáte, to určitě tušíte,“ začala své prohlášení na sociální síti autorka komentáře sváru.
„Asi jsem se ale svou dobře myšlenou radou jako máma mámě trefila do její pandořiny skříňky a ona teď cíleně hledá ještě více publicity a sledovanosti, která ji živí. Ne, skutečně jsem jí ani jejímu synovi nenapsala nic odporného, pouze dobře míněnou radu, že by bylo dobré řešit tu oční vadu, kterou má. Záhy si mě zablokovala, vymazala komentář s tím, že jsem s*ině a mnohem horší věci a nastal hon na čarodějnici. Nejen Krainová mi teď vyhrožuje útokem na mou práci, mě a mou rodinu a přeje mi to nejhorší… Tisíce lidí si udělaly názor bez důkazního komentáře a stačil jim jenom tento výkřik mediálně známé osoby. Další tisíce lidí se ale ptají, kde ten komentář je. Není tam, protože se paní Krainové nehodí, aby tam byl. Média otiskla články bez mého vyjádření a tato osoba se mě bezdůvodně snaží zničit. Řeším to všemi dostupnými právními cestami a budu trvat nejen na smazání těch bludů, ale i na veřejné omluvě, protože tohle se prostě nedělá! Děkuji za podporu a prosím nevěřte všemu, co si přečtěte, podporujte zdravý selský rozum a kritické myšlení," doplnila k vysvětlení situace Smolařová.
Pro Krainovou tím ale celá věc neskončila, případ předala právničce
Protože se komentář netýkal přímo jí, ale jejího dítěte, rozhodla se modelka obrátit na právní zástupkyni. „V právním zastoupení Simony Krainové zveřejňuji oficiální vyjádření k veřejnému komentáři paní Smolařové, který se dotýkal nejen mé klientky, ale především jejího nezletilého syna. Má klientka je obdobným útokům na svou osobu vystavena dlouhodobě a v běžné rovině je řeší prakticky denně. Dosud však nepovažovala za nutné činit vůči nim právní kroky. Ve chvíli, kdy se však veřejný a hrubě nevhodný komentář dotkl jejího nezletilého syna, rozhodla se takové jednání řešit již i právní cestou,“ uvedla JUDr. Karolina Besser.
„Děti mají zůstat mimo prostor veřejných útoků, osobních soudů a sociálních sítí. O to spíše v případě, kdy se obdobného jednání dopustí osoba působící v pedagogické profesi. Toto vyjádření považujeme za konečné. Paní Simona Krainová ani její rodina se k věci nebudou dále veřejně vyjadřovat,“ dodala.
Reakce sledujících se výrazně rozcházejí
Část lidí upozorňuje na to, že pokud rodiče chtějí pro své děti na sociálních sítích absolutní ochranu, měli by jim zároveň dopřát větší soukromí. „Pokud někdo chce, aby byly děti nedotknutelnou entitou na sítích, proč je teda pravidelně zveřejňuje a nenechá jim raději soukromí?“ zaznělo v jedné z reakcí.
Jiní sledující naopak kritizují způsob, jakým se veřejnost na autorku komentáře vrhla. „Lidé se tváří jako obránci dobra, ale přitom používají metody internetového davu. Výhrůžky, zastrašování a veřejné ponižování nejsou žádná spravedlnost. Jsou to projevy šikany v té nejčistší podobě,“ napsal jeden z komentujících. Podobně vyzněla i další reakce: „Právní kličky realitu nezmění. Napsat někomu, že dítě šilhá, možná není taktní, ale uspořádat na dotyčnou statisícový hon, doxxovat ji a vyhrožovat jí vyhazovem z práce je čistokrevná kyberšikana.“ Zazněl ale i opačný názor, podle něhož je hranice v případě dítěte jednoznačná: „Je naprosto nepřijatelné, aby pedagog veřejně hodnotil vzhled dítěte a vyzýval rodiče, aby ho ‚řešili‘. Neznáte jeho zdravotní stav ani životní situaci.“