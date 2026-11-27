Když Štěpán Kozub 24. listopadu zveřejnil na sociálních sítích video, v němž s předstíraným pláčem oznamoval svou neúčast na předávání cen, mnozí to pochopili jako jasný trest za jeho nedávný výrok. „Já jsem měl v pátek v televizi předávat nějakou cenu a oni mi řekli, že nemůžu, protože… protože mají strach. Mají strach, že bych tam říkal nějaké vtipy a tak,“ pronesl komik a slzy si utíral bankovkami.
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Ještě před pár dny to vypadalo jako důsledek kontroverze, která se kolem Štěpána Kozuba rozhořela kvůli jeho výroku o dětech ze speciální školy. Komik totiž oznámil, že na letošním Českém slavíkovi nebude předávat jednu z cen, protože se organizátoři údajně obávají jeho vtipů. Jenže teď se ukazuje, že s jeho vyřazením to nemuselo být tak horké.
Jenže podle nových informací, se kterými přišel web Expres.cz, je celý příběh poněkud jiný. O Kozubovi se sice během příprav letošního Slavíka skutečně uvažovalo jako o jednom z možných předávajících, jeho účast ale nikdy nebyla definitivně potvrzená. Není to tedy tak, že by televize zrušila již dohodnuté angažmá.
V celé věci hraje velkou roli ještě jeden, na první pohled možná nepodstatný detail. Kozub měl ve videu na zádech připevněný papír s ironickým upozorněním, že nejde o reklamu na jeho silvestrovskou show v pražské O2 areně. Právě tam má 31. prosince vystoupit s programem Bez debat. Video tak mohlo kromě komentáře k aktuální kauze posloužit také jako propagace jeho chystaného vystoupení.
Kozub se přitom v posledních dnech dostal pod palbu kritiky kvůli výroku, který zazněl během jeho stand-upového vystoupení, kde děti se speciálními potřebami nazval „degeny“. Komik se za svá slova omlouvat odmítl a hájil je jako součást černého humoru.
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Zatímco veřejnost tak mohla nabýt dojmu, že kontroverzní vystoupení už Kozuba připravilo o konkrétní pracovní příležitost, televize Nova navíc od začátku odmítala potvrdit, zda byl komik z programu vyřazen. Její mluvčí Daniel Maršalík pouze uvedl, že seznam předávajících se během příprav mění podle dramaturgického konceptu a jednotlivá jména televize komentovat nebude.