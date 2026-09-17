Herec Štěpán Kozub se po letech opět dostal do kontaktu s mužem, který mu v dětství pořádně znepříjemňoval život. Muž, jenž komika podle jeho slov ve škole mlátil, ponižoval a šikanoval, se mu ozval pod příspěvkem na Instagramu. A přestože by se možná čekala ostrá hádka, Kozub reagoval s nadhledem a několika trefnými poznámkami.
Kozubův dávný šikanátor se ozval po 20 letech. Komik ho setřel jednou větou
Zatímco Štěpán Kozub dnes vyprodává haly a sklízí jeden úspěch za druhým, jeho dětské trauma se nečekaně připomnělo. Po dvou dekádách se mu ozval někdejší školní tyran. Komikovi poslal ostrý vzkaz, reakce oblíbeného baviče ho ale musela pořádně zaskočit.
„Když mi bylo asi 8–12 let, tak se tento pán pravidelně staral o to, abych do dospělého života vstupoval s pořádnými traumaty,“ napsal Kozub k veřejnému komentáři, který mu dotyčný zanechal. „Ty sr*čko, ty seš jen obyčejný dítě, co se schovávalo za holky,“ vzkázal mu člověk, jenž je dnes podle komikových slov trojnásobným otcem.
Kozub se ale nenechal vyprovokovat. „Koukám, že tě vytříbený slovník a komplex ze mě nepustil ani téměř po 20 letech,“ reagoval pobaveně. „To musí být hrozně únavné, nosit v sobě takový balvan,“ pokračoval. Svému někdejšímu trýzniteli zároveň připomněl, že zatímco on si svou frustraci vylévá na sociálních sítích, Kozubův život se mezitím posunul úplně jinam. „Já už si sice tvoje rány nepamatuju, protože mám plnou hlavu vyprodaných sálů a projektů, ale je milé vědět, že ty na mě myslíš pořád,“ uzavřel.
Silná slova následovala také směrem k mužovým dětem. „A já nepřeji jeho dětem, aby narazily ve škole na podobného člověka, jako jsem tehdy narazil já…“ dodal Štěpán. Zároveň tak připomněl, jak hluboké následky může šikana zanechat. V minulosti otevřeně popsal, že se stal terčem útoků mimo jiné kvůli velké nadváze. Starší spolužáci ho podle jeho vzpomínek bezdůvodně mlátili, čekali na něj, kradli mu věci nebo ho dokonce topili v potoce. „Bylo mi deset let a já nevěděl, co s tím dělat,“ přiznal.
Tehdy si podle vlastních slov dlouho myslel, že chyba je v něm. Šikana se podepsala na jeho psychice, nechtěl mezi ostatní děti a uzavíral se do vlastního světa. Právě tam ale postupně objevil něco, co ho později nasměrovalo k herectví a komedii. Vymýšlel si příběhy, vyprávěl je spolužákům a zjišťoval, že ho baví mít posluchače. Z kluka, kterému kdysi ubližovali, se tak stal úspěšný komik, který dnes vyprodává sály – zatímco jeho dávný šikanátor mu i po téměř dvaceti letech dál věnuje svou pozornost.
Zdroj: Na mém těle se už spoustu věcí podepsalo, těhotenství na mně nechalo známky. Přijala jsem to, ale není to samozřejmost, spousta žen nemá sebevědomí.
Zdroj: Instagram Štěpána Kozuba