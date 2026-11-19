Štěpán Kozub sice čelí vlně kritiky kvůli svému drsnému humoru, rozhodně si ale nehodlá sypat popel na hlavu. Poté, co děti ze speciální školy označil za „degeny“, se ozvaly známé ženy včetně Nikol Leitgeb, Tamary Klusové, Mahuleny Bočanové nebo Niny Špitálníkové. Komik jejich rozhořčení odbyl s tím, že ho reakce na sociálních sítích vůbec nezajímají. A do celé přestřelky se vložil také Leoš Mareš, který se svého kamaráda veřejně zastal.
Kozub našel způsob, jak znovu rozvířit emoce. Z kritiky si dělá legraci, ale pointu nechal za zavřeným okénkem
Štěpán Kozub si pustil pusu na špacír a teď to schytává ze všech stran. Jenže místo omluvy přišla slova, která mnohé znovu nadzvednou ze židle. Do boje za komika se navíc vložil Leoš Mareš a dal jasně najevo, že za ním stojí.
Kdo pojede pro Kozuba?
Štěpán Kozub se rozhodl z kritiky svého černého humoru udělat další zdroj zábavy. Ve videu, které na sociálních sítích zveřejnila mimo jiné i Evropa 2, zachytil moderátor David Jordan cestu z Ostravy a následné putování s oblíbeným komikem. Ten během jízdy i zastávek trousil jednu hlášku za druhou a několikrát nepřímo poukázal na kauzu, kterou v posledních dnech vyvolal svým vtipem o dětech ze speciální školy.
Kozub si například neodpustil narážku na internetové komentáře, které podle něj nikoho nezajímají. V tomto okamžiku se navíc ve videu objevil výrazný nápis „!!HUMOR!!“. Během zastávky na čerpací stanici pak komik s ironií sobě vlastní poznamenal: „Kdybych to věděl, že to točíš, tak já se přece chovám úplně jinak.“
Nejvýmluvnější scénu si však nechal na závěr. Kozub sedící na místě spolujezdce začne vyprávět další, zřejmě nekorektní vtip. Během vyprávění ale demonstrativně zavře okénko automobilu, aby ho kamera nezachytila se zvukem. Za sklem se dál směje a gestikuluje, a když okénko opět stáhne, pobaveně dodá: „Ale ten nikdy říkat nebudu.“
Reakce na sociálních sítích ho nezajímají
Všechno odstartovalo video z Kozubova vystoupení, v němž se bavil s učitelkou ze speciální základní školy. Když se dozvěděl, s jakými dětmi pracuje, zeptal se jí, zda to řekne ona, nebo on. Vzápětí použil označení „degeni“. Krátká ukázka se začala šířit po sociálních sítích a pobouřila řadu lidí, kteří podobný humor považují za ponižující vůči dětem i jejich rodinám.
Samotný komik se ale do rozsáhlého vysvětlování nepustil. Pro web Prima Ženy uvedl, že ho pobouření na sociálních sítích „vůbec nezajímá“. „Řeknu jen jednu věc. To, co dělá komik, v tomto případě já, nemá nic společného s tím, co si ve skutečnosti myslí.“ Zároveň připomněl, že si už dříve slíbil, že svůj humor nebude vysvětlovat.
Do jeho obrany se následně pustil Leoš Mareš, který s Kozubem spolupracuje na propagaci jeho show a spolupracují na Ranní show Evropy 2. „Vy za mě upozorňujete na pokryteckou společnost, za mě je to kritika našeho pokrytectví,“ vysvětloval Mareš ve snaze se Kozuba zastat. Kozub podle něj nabídl ženě z publika možnost, aby označení sama vyslovila, a tím chtěl poukázat na to, jak se o určité skupině lidí mluví.
Mareš navíc prozradil, že Kozub po každém svém stand-upu posílá 300 tisíc korun na dětskou onkologii. Po vystoupení v ostravské aréně to mělo být dokonce 800 tisíc. Připomněl také jeho roli ve filmu Spolu, v němž ztvárnil autistického mladíka. Kvůli přípravě na roli se snažil lidí s postižením život pochopit. Podle moderátora tak Kozub rozhodně není člověkem, kterému by byla tato komunita lhostejná.
Není to přitom první letošní skandál, který Kozub svým humorem vyvolal. Už dříve pobouřil fanoušky Václava Neckáře, když ve starším vystoupení parodoval legendárního zpěváka. Jeho fanklub tehdy požadoval omluvu.
Štěpán Kozub se bránil tím, že šlo o krátkou ukázku z přibližně dvouhodinového stand-upu, v němž imitoval několik zpěváků. „Je to člověk, kterého si vážím. Nikdy nebylo mým cílem vysmívat se jemu nebo jeho nemoci,“ vysvětloval v rozhovoru pro DVTV. Omluvu tehdy odmítl a místo ní citoval myšlenku britského komika Rickyho Gervaise, který je proslulý svým velmi nekorektním humorem, o tom, že pocit uražení sám o sobě neznamená, že má člověk pravdu. Kozub tak i nyní zůstává věrný svému stylu a ani tentokrát se nezdá, že by chtěl ze svých slov couvat.