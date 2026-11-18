Štěpán Kozub je zvyklý, že jeho humor nemusí sednout každému. Tentokrát ale narazil na citlivé téma, které vyvolalo pořádně ostré reakce. Na sociálních sítích se objevila scénka, v níž se komik v rozhovoru s učitelkou speciální školy ptal na její žáky a použil pro ně označení „degeni“. Video se začalo šířit a mezi těmi, kterým jeho obsah vadil, byly také Nikol Leitgeb nebo Tamara Klusová.
Kozub čelí kritice za vtip o dětech se speciálními potřebami. "Degeni" rozčílili Leitgeb i Klusovou
Jedna scénka rozpoutala pořádnou bouři. Štěpán Kozub si svým výstupem o dětech se speciálními potřebami znepřátelil dvě známé ženy, které si rozhodně nebraly servítky.
Nikol Leitgeb svou reakci zveřejnila na sociálních sítích a rozhodně se nedržela zpátky. „Hlava mi to nebere. A ještě to visí na profilu Evropy 2, co blbnete?“ pustila se nejen do Kozuba, ale také do rádia, na jehož profilu video bylo zveřejněno. Kozub totiž od září vystupuje spolu s Leošem Marešem v Ranní show. Tito dva také spou chystají Silvestrovskou show v O2 Aréně.
„Už jste někdy potkali rodinu dítěte se speciálníma potřebama? Víte, co denně řeší? A budete nadávat děcku? Tak pojeďte se mnou někdy na sbírku a řekněte rodičům to slovo! Přijde vám to vtipný?“ pokračovala rozhořčeně ve stories. Leitgeb se dlouhodobě věnuje charitativním aktivitám a s rodinami dětí se speciálními potřebami se pravidelně setkává.
Kozubovi navíc nabídla, aby se v případě nejistoty, jak o těchto dětech mluvit, zeptal jejích vlastních potomků. Její synové v tom prý mají jasno a nikdy by je takové označení nenapadlo. „To, co děláte, je příšerný!“ uzavřela.
Podobně ostře se ohradila také Tamara Klusová. Tu zarazilo nejen samotné označení, ale i otázka, kde vlastně končí vtip a začíná urážka. „Tyhle humory mě dovádějí do myšlenky, kde je ta hranice vtipnosti a kdy je prostě jenom ubohý,“ napsala. „Ne, není to vtipný. Je to ubohý,“ vzkázala k používání hanlivého označení pro děti.
Štěpán Kozub přitom sám v dětství čelil šikaně. „Nechápal jsem ve svých deseti letech, proč mě starší spolužáci bezdůvodně mlátí, nebo proč na mě někde čekají a kradou mi věci, topí mě cestou ze školy v potoce a podobně. To se dělo běžně. A já vůbec nevěděl, co s tím mám dělat,“ zavzpomínal například v pořadu 13. komnata.