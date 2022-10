Kouzelnou hůlku vystřídala whisky. Představitel Draca Malfoye bojoval s alkoholismem

Pětatřicetiletá hvězda filmů o Harrym Potterovi přiznala, že pravidelné pití půllitrů piva a panáků whisky bylo jen "symptomem hlubších bojů". Vypořádat se s nimi byl běh na dlouhou trať.

Psychologickou intervenci Tomu Feltonovi nejprve zařídila jeho manažerka, která tehdy byla i jeho přítelkyní. Na herce ovšem silně zapůsobilo až varování jeho právníka: "Tome, neznám vás moc dobře, ale vypadáte jako milý kluk. Chci vám jen říct, že za svou kariéru jsem měl sedmnáct podobných klientů, jako jste vy. Jedenáct z nich je už mrtvých. Nebuďte tím dvanáctým." Herec popisuje, že právě tehdy si konečně uvědomil, že potřebuje odvykací kúru.

Jenže ono se to lehce řekne, ale hůř se to dělá. Z prvního sanatoria v Malibu odešel po 24 hodinách. Z druhého odvykacího zařízení ho vyhodili za porušení pravidel poté, co ho načapali v dámském pokoji.

Ačkoli potom na chvíli dostal svůj život pod kontrolu, po pár letech se vydal na odvykací kúru potřetí - tentokrát bez vyzvání, sám od sebe.

Felton tento krok popisuje jako jedno z "nejtěžších rozhodnutí, které kdy musel udělat". Za mnohem důležitější ale považuje přiznání si, že potřebuje pomoc, a rozhodnutí s tím něco udělat.

"Problémem nebyl alkohol. Alkohol byl jen symptom. Skutečný problém byl mnohem hlubší," píše Felton ve své knize. "Opíjel jsme se, abych se dostal do stavu apatie, kdy mi bylo všechno jedno. Časem jsem pil denně, ještě před západem slunce, několik půllitrů piva, a ke každému z nich jsem si dával panáka whisky."

"Stejně jako se všichni v určité fázi života potýkáme s nějakým tělesným onemocněním, tak se všichni potýkáme i s duševním onemocněním. Za to se nemusíme stydět. Není to známka slabosti," zdůraznil herec, který doufá, že jeho otevřenost pomůže ostatním.