Hana Křížková má dnes hned dva důvody k oslavě. 15. srpna slaví nejen svátek, ale také 69. narozeniny. Strakonická rodačka strávila na profesionální scéně více než čtyři desetiletí a její jméno je spojené s muzikály Dracula, Krysař, Mamma Mia!, Mefisto nebo Sibyla, královna ze Sáby. Za pověstným úsměvem a temperamentem se ale skrývá život, který jí připravil několik velmi těžkých zkoušek.
Kotvald si z ní vystřelil opravdu drsně. Hana Křížková dnes na bizarní příhodu vzpomíná s nadhledem
Na první pohled rozdává úsměvy a energii, za sebou má ale Hana Křížková život plný velkých úspěchů, bolestných ztrát i zdravotních zkoušek, o kterých mluví s překvapivým nadhledem.
Křížková se sice stala jednou z nejvýraznějších tváří českých muzikálů, sama ale vždy tíhla také k šansonu, swingu nebo blues. Na divadelních prknech vydržela dlouhé roky – jen v Draculovi absolvovala přes tisíc představení. Letos však přiznala, že další velké muzikálové nabídky už s pokorou odmítá a raději se soustředí na vlastní koncerty. V červnu například nepřijala nabídku do nového nastudování Monte Crista.
Mateřství odkládala, pak už bylo pozdě
Jedna věc ale Křížkové v životě chyběla. Nikdy se nestala matkou a v minulosti otevřeně přiznávala, že právě to patří k jejím největším životním bolestem.
Nejdříve mateřství odkládala kvůli rozjeté kariéře. „Stále jsem měla dojem, že beze mě by se zdejší kultura položila. Naprosto scestný dojem, samozřejmě. Snaha nevystoupit z rychlíku, když je tak pěkně rozjetý. A najednou už bylo pozdě,“ přiznala. Později proto kolegyním radila, aby podobnou chybu neopakovaly.
Definitivní tečku za nadějí na vlastní děti udělalo vážné onemocnění. Křížková prodělala rakovinu děložního čípku a musela podstoupit radikální operaci, po níž už otěhotnět nemohla. „Člověk nemůže mít v životě všechno, a tak jsem asi dostala na vybranou a dostala šanci přežít,“ popsala později.
Nemoc podle ní výrazně změnila také pohled na život. „Snažím se vyhýbat stresovým situacím, zbytečným konfliktům a hloupým lidem. Ne vždycky se to daří, ale snažím se dělat vše pro to, aby ty náporové stresy nebyly, protože to jsou ve většině případů spouštěči takových vážných onemocnění,“ řekla v minulosti.
Část své energie potom věnovala onkologicky nemocným dětem, s nimiž pravidelně jezdila k moři. „Je úžasné pozorovat ty dětičky, jak si rády hrají, jsou veselé, smějí se a mají radost z každé maličkosti,“ popsala.
Čtyři umělé klouby a dvanáct operací
Rakovinou přitom její zdravotní trápení neskončilo. Postupně absolvovala řadu dalších zákroků a dnes má vyměněné všechny čtyři velké klouby. Celkem podle svých letošních slov podstoupila už dvanáct operací. Sama si z toho ovšem dokáže udělat legraci.
„Mám čtyři endoprotézy, takže jsem taková titanová lady. Ale cítím se skvěle a zaplať pán bůh, že ty operace existují. Opravdu se cítím dobře,“ řekla letos v srpnu.
Po zákrocích se přitom dokázala vrátit i do Draculy. „Předtím jsem jako Nymfa různě pokulhávala a dělala jsem, jako že je to v roli, tak teď už nekulhám,“ žertovala kdysi o svém zdravotním stavu.
Dnes už je v důchodu, do úplného pracovního klidu se ale rozhodně nechystá. Stále koncertuje a letošní léto si naopak naplánovala o něco volnější. Tři týdny strávila v lázních ve Velkých Losinách a chce konečně více času věnovat rodině a přátelům. Spokojená je také po stěhování z centra Prahy – pochvaluje si především velkou terasu.
Kotvald ji nechal u silnice s kalhotkami dole
A Křížková umí na svůj život vzpomínat i podstatně méně vážně. Jednu z nejpikantnějších historek vytáhla před lety v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Když v osmdesátých letech jezdila vystupovat s Petrem Kotvaldem, zpěvák si z ní podle jejích slov rád utahoval.
Při jedné cestě potřebovala na toaletu, a tak jí zastavil na místě, kde nebylo příliš kam se schovat. Když si dřepla za automobil, Kotvald se jednoduše rozjel. Křížková tak zůstala u silnice „s nahým zadkem“ a kolem projížděli další motoristé. Jindy jí zase při podobné zastávce podal mentolový kapesníček, což zpěvačka ocenila výrazně méně, než pravděpodobně očekával.
S nadhledem mluví také o mužích. Po několika vztahových zkušenostech prohlásila, že už našla ideálního partnera. „Jediný muž na světě pro mě je Hurvínek. Ale je tam zádrhel, viděla jsem ho nahatého, bohužel HO nemá,“ rozesmála tehdy publikum.
Snad právě schopnost dělat si legraci i sama ze sebe vysvětluje, proč Hana Křížková i po všem, čím prošla, působí tak optimisticky. Sama ostatně před časem svou životní bilanci shrnula jednoduše: nic by nevracela. Podle ní měly smysl dokonce i pády, protože bez nich by si člověk nedokázal naplno vychutnat chvíle štěstí.