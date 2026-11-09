Dvacet let patří k neodmyslitelným tvářím StarDance, jenže Tereza Kostková se moderátorkou oblíbené soutěže málem vůbec nestala. O místo po boku Marka Ebena totiž usilovala také její kolegyně a kamarádka Mahulena Bočanová. Nakonec dostala přednost Tereza, zatímco Mahulena se v první řadě objevila jako soutěžící.
Kostková vyfoukla Bočanové místo ve StarDance. Rozhodl Marek Eben a jeden konkurz
Dnes si už bez ní StarDance snad ani neumíme představit. Jenže Tereza Kostková nebyla jedinou herečkou, která chtěla stát po boku Marka Ebena. O stejné místo se ucházela také Mahulena Bočanová. Nakonec si ale obě ve slavné soutěži našly úplně jinou roli.
Kostková po letech přiznala, že nabídku moderovat StarDance nejprve chtěla odmítnout. Když jí totiž zavolali, představili jí projekt jako moderování reality show. To ji příliš nelákalo. „Ale vzápětí dodali ‚s panem Ebenem‘ a to znělo jak magické zaříkávadlo,“ zavzpomínala. Právě jméno zkušeného moderátora ji přimělo vyslechnout nabídku až do konce. Eben si ji navíc do dvojice sám přál. Hledal někoho empatického, kdo bude na straně soutěžících a nebude se snažit strhávat pozornost na sebe. Terezu si pamatoval už z konkurzu na pořad O poklad Anežky České.
Jenže ani potom neměla Kostková cestu k místu úplně zaručenou. Pro Blesk zavzpomínala, že při závěrečném konkurzu se rozhodovalo mezi ní a Mahulenou Bočanovou. „Uvažovali i o Mahuleně Bočanové,“ prozradila Tereza. Obě herečky tehdy postavili vedle Marka Ebena a nakonec ukázali právě na ni. Bočanová přitom podle svých slov zaujala i zástupce britské BBC, kteří stáli za původním formátem soutěže. Jenže pro moderování po boku Ebena měla být příliš temperamentní. „Řekli, že jsem strašně divoká a že pan Eben potřebuje někoho kultivovanějšího a noblesnějšího. Že to nemůže být takové žihadlo,“ popsala Bočanová před časem pro eXtra.cz.
Mahulena ale o StarDance nepřišla. Producenti jí totiž nabídli, aby se místo moderování postavila na taneční parket. A to jí podle jejích slov vlastně udělalo ještě větší radost. „Řekli, ať mě dají tančit, když se jim ta holka líbí a nechtějí mě ztratit. Zeptali se mě, jestli chci tančit, a já odpověděla, že to tedy zkusím,“ zavzpomínala. V první řadě v roce 2006 tak tančila s profesionálem Jaroslavem Kunešem. Jejich cesta soutěží sice skončila předčasně kvůli tanečníkovu zranění, ale tím jejich spolupráce zdaleka neskončila. Ještě řadu let spolu vystupovali a Bočanová později usedla také do poroty druhé řady.
Dnes už je z Kostkové a Ebena sehraná dvojice, která se po dvaceti letech společného moderování loučí. Tereza navíc v nejnovějším rozhovoru pro iDnes odhalila, jaká atmosféra panuje v zákulisí přímých přenosů. Když je Marek na parketu a ona čeká v takzvaném green roomu, nemusí se prý vůbec hlídat. „Fakt někdy opravdu řveme smíchy, celá ta parta,“ přiznala. Kamera ji v tu chvíli nezabírá a zvuk se nepřenáší, takže si může dovolit vyprsknout smíchy nad Ebenovými improvizacemi.