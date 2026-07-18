Když Zuzana sdílela své aktuální snímky v rudých plavkách, strhla se v komentářích vášnivá debata o tom, jak se na ní stres z posledních měsíců podepsal. Pro část fanoušků je moderátorka obrovskou inspirací a vypadá fantasticky. „Zuzi, máš životní formu. Nejen fyzickou, ale i psychickou. Úplně záříš,“ vzkázala jí jedna z fanynek.
„Kost a kůže,“ soptí fanoušci u fotek Belohorcové v plavkách. Reakce sestry Krainové mluví za vše
Moderátorka Zuzana Belohorcová si prošla mimořádně náročným životním obdobím. Poté, co se na veřejnosti propíral rozpad jejího dlouholetého manželství s Vlastou Hájkem, musela čelit obrovskému emocionálnímu vypětí. Teď ale tvrdí, že po všem, čím si prošla, si dnes mnohem více váží klidu, zdraví a vnitřní spokojenosti. A co víc, cítí se být v životní formě, kterou se také ráda pochlubila.
Na druhou stranu se ale vyrojila i řada kritických a starostlivých hlasů. „Už jste kost a kůže,“ nebral si servítky jeden ze sledujících. Další komentující přirovnali její současný vzhled k celebritám jako Victoria Beckham nebo Demi Moore a podotkli, že taková míra štíhlosti může být v některých případech i známkou duševní či zdravotní nepohody.
Zuzana vrací úder
Moderátorka se nenechala negativními komentáři rozhodit a na kritiku ohledně své váhy zareagovala velmi přímočaře. „Teď právě nabírám a makám ve fitku,“ odepsala, čímž jasně naznačila, že na své postavě cíleně pracuje a ví, co dělá.
Pro bývalou moderátorku někdejšího pořadu Peříčko je totiž nejdůležitějším vítězstvím právě vnitřní klid a schopnost být spokojená sama se sebou. V diskusi se však objevila i hloubavější poznámka narážející na její nedávné soukromé trable: „Jak může jeden muž zničit ženu, zatímco on je šťastný a spokojený?“ rýpl si jeden ze sledujících.
Jasný vzkaz od sestry Krainové
I přes rozporuplné reakce veřejnosti má Zuzana silné zastání u svých přátel z řad celebrit. Jasný postoj k její proměně zaujala například Yvona Maléřová Krainová, sestra slavné modelky Simony Krainové.
Ta se do diskuse o Zuzanině postavě zapojila bez zbytečných slov a poslala jí všeříkající vzkaz v podobě symbolu plamínku vyjadřujícího nadšení a emotikonu s očima ve tvaru srdcí jako projev upřímného obdivu. Je tedy zřejmé, že pro ty, kteří mají k Zuzaně blízko, je její aktuální forma jednoznačně „hot“.