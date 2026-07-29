Když se sedmnáctiletá Mariana objeví na veřejnosti, okamžitě poutá pozornost nejen vzhledem, ale i dokonalou postavou modelky.
Kopie maminky, nebo táta v sukni? Nejmladší dcera Bolka Polívky vyrostla do krásy a potkáte ji s mikrofonem v ruce
V rodině legendárního umělce Bolka Polívky vyrůstá další výrazná osobnost. Zatímco jeho starší děti Anna a Vladimír už si dávno vydobyly své místo na divadelních prknech i filmových plátnech, nejmladší dcera Mariana svou cestu světem showbyznysu teprve hledá. A jde na to po svém - s chytrým telefonem v ruce, přirozeným šarmem a nezaměnitelným půvabem.
Přestože se mnozí shodují, že je celá maminka Marcela, pozorní fanoušci vidí v jejích rysech i něco jiného. „Mariana je celý tatínek, když byl mladík,“ píší lidé v internetových diskusích a odkazují na Bolkovu podobu z dob kultovního filmu Kalamita.
Sám Bolek má o kráse v rodině zcela jasno. Herec v Show Jana Krause prozradil, že svým synům s oblibou a nadsázkou sobě vlastní říkával: „Kluci, když se na vás dívám, tak ta Mariánka je z vás nejhezčí, a jak vás tak poslouchám, tak je nejchytřejší.“
Je starý, ale myslí mu to!
Být dcerou „alfa starce“, jak se Bolek Polívka sám označil, přináší i úsměvné situace. Herec měl Marianu v osmapadesáti letech, což se nejednou stalo terčem posměchu jejích spolužáků na základní škole.
Mariana se však už tehdy projevila jako pohotová ochránkyně rodinné cti. „Tatínku, děti se mi smály, že mám starého otce. Já jsem jim řekla: Ano, je starý, ale myslí mu to!“ vzpomínal Bolek na dceřinu odzbrojující obhajobu z doby, kdy chodila do druhé třídy.
V akci s mikrofonem v ruce
Ačkoliv by se svou vizáží a výškou mohla okamžitě dobývat modelingová mola, Mariana se zatím vydala jiným směrem. Na posledním ročníku filmového festivalu v Karlových Varech ji fanoušci mohli vidět s mikrofonem v ruce.
Jako reportérka tam natáčela rozhovory se známými osobnostmi pro sociální sítě. A tréma? Tu hodila za hlavu. Táta Bolek ji v jejím počínání plně podporuje: „Mariana je ještě mladá, teprve se hledá. Je taková živá a hezká,“ uvedl s tím, že své děti od umělecké cesty nikdy neodrazoval.
Pod ochranou rodinné gardy
Ruku v ruce s dospíváním a také rostoucí popularitou přichází zájem nápadníků, ti to však v klanu Polívků nebudou mít rozhodně jednoduché.
Slavný herec se nechal slyšet, že svou nejmladší dceru bude bránit nejen on, ale i její bratři. Přesto zůstává životním realistou: „Víme, jak život chodí, a víme, že některé věci se dějí a nejsou ubránitelné. To není otázka vůle ani osudu, ale jemných záchvěvů duše,“ dodal k tématu budoucích lásek své dcery.
Klan Polívků je skutečně rozvětvený. Legendární herec má celkem šest dětí, které pocházejí ze vztahů se čtyřmi různými ženami. Nejstarší je Kamila, která se profesně našla ve scénografii a divadelní režii.
Vedle nejmladší dcery Mariany patří do rodiny synové František a Jan, který studuje herectví a objevil se také ve filmu Dream Team.
Uměleckému volání nakonec podlehla i sama Marcela. Ta nedávno pod režijní taktovkou svého manžela debutovala jako herečka v jeho autobiografické hře Sága aneb Vizovský zázrak.