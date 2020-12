Sinéad O'Connorová: Zpěvačka se sebevražednou historií, konverzí k islámu i drogám

Kontroverzní irská zpěvačka Sinéad O'Connorová slaví 8. prosince 54. narozeniny. Proslavila se nejen svou tvorbou a písní Nothing Compares 2 U, ale také obhajováním teroristické organizace IRA, vystupováním proti římskokatolické církvi a konvertováním k islámu. Před několika týdny navíc oznámila, že odkládá turné plánované na příští rok, aby podstoupila léčbu proti závislosti na drogách a prožití traumatu.

"Vyrostla jsem v prostředí, kde jsem zažila trauma a zneužívání. Pak jsem vstoupila rovnou do hudebního byznysu a nikdy jsem se doopravdy nenaučila, jak žít normální život. Nikdy jsem si nedopřála čas na to, abych se zahojila, ani jsem na to nebyla připravená," napsala na svém twitterovém účtu před několika týdny irská zpěvačka, která trpí bipolární poruchou a v roce 2016 byla dokonce nějakou dobu nezvěstná.

Na Twitteru také napsala, že byl pro ni rok 2020 kulminací předchozích obtížných a bolestných let a ona se stala závislá na "jiných drogách než jen na marihuaně", kterou užívá už čtyřiatřicet let.

