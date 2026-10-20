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Konflikt na pohřbu Jiřího Štěpničky. Ochranka vyhodila muže, který křičel, že ho znal 40 let

Pohřeb Jiřího Štěpničky
lidé už stojí Frontu před Národním divadlem, aby se mohli rozloučit s Jiřím Štěpničkou
Pohřeb Jiřího Štěpničky
začíná pohřeb Jiřího Štěpničky
s kolegou se přišel rozloučit František Němec
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18 fotografií
Hlediště Národního divadla se zaplnilo smutečními hosty. Přišli se rozloučit s Jiřím Štěpničkou. |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Poslední sbohem Jiřímu Štěpničkovi narušil konflikt u vchodu do Národního divadla. Postarší muž se snažil dostat dovnitř přes vstup pro VIP hosty, ochranka ho ale zastavila. „Znal jsem ho 40 let!“ křičel a pokusil se přes pracovníka ostrahy protlačit.

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Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou v Národním divadle provázely nejen smutné vzpomínky, ale také nečekané drama u vchodu. O pořádný rozruch se podle Expres.cz postaral postarší muž, kterého ochranka odmítla vpustit dovnitř. Muž se hájil tím, že zesnulého herce znal dlouhých čtyřicet let, a situace se vyhrotila natolik, že se pokusil dostat přes pracovníka ostrahy silou. 

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K incidentu došlo krátce před začátkem obřadu, kolem 10.15 hodin. Muž se snažil projít vchodem určeným pro VIP hosty, jenže pracovník ochranky ho zastavil. Neznámý návštěvník se s tím nehodlal smířit a začal se s ním přetlačovat. Ostraha ho následně označila za hulváta. Proč muž neměl do vyhrazeného vchodu přístup a zda měl na obřad pozvánku, není z dostupných informací jasné.

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Zajímavé bylo, že ve stejnou chvíli přicházeli do divadla také Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. Dokonce vypadalo, že se s mužem zdraví. Oba herci se však dovnitř dostali bez problémů. Se zesnulým Štěpničkou je pojilo dlouholeté působení v divadle i osobní přátelství. Zda muže skutečně znali a jaký vztah měl k zesnulému herci, ale zatím není potvrzeno.

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Samotné poslední rozloučení se konalo na jevišti Národního divadla, které bylo pro Jiřího Štěpničku druhým domovem. Herec zde působil od roku 1975 a vytvořil téměř stovku rolí. Zemřel 11. října ve věku 79 let. Na jeho pohřeb dorazili kolegové z několika generací, mezi nimi například Ivan Trojan, Taťjana Medvecká či Vladislav Beneš.

s kolegou se přišel rozloučit František Němec
s kolegou se přišla rozloučit Bára Hrzánová
poslední sbohem přišla dát i Veronika Freimannová
do zlaté kapličky dorazil i Petr Kostka
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18 fotografií

VIDEO: „Humor se dobře dělá zespoda. Máte bandu looserů a vidíte, že nahoře jsou ještě větší blbci,“ říká režisér a scenárista Jan Prušinovský.

„Humor se dobře dělá zespoda. Máte bandu looserů a vidíte, že nahoře jsou ještě větší blbci,“ říká režisér a scenárista Jan Prušinovský. | Video: Tým Spotlight

Zdroj: Expres.cz

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