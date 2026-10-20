Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou v Národním divadle provázely nejen smutné vzpomínky, ale také nečekané drama u vchodu. O pořádný rozruch se podle Expres.cz postaral postarší muž, kterého ochranka odmítla vpustit dovnitř. Muž se hájil tím, že zesnulého herce znal dlouhých čtyřicet let, a situace se vyhrotila natolik, že se pokusil dostat přes pracovníka ostrahy silou.
Konflikt na pohřbu Jiřího Štěpničky. Ochranka vyhodila muže, který křičel, že ho znal 40 let
Poslední sbohem Jiřímu Štěpničkovi narušil konflikt u vchodu do Národního divadla. Postarší muž se snažil dostat dovnitř přes vstup pro VIP hosty, ochranka ho ale zastavila. „Znal jsem ho 40 let!“ křičel a pokusil se přes pracovníka ostrahy protlačit.
K incidentu došlo krátce před začátkem obřadu, kolem 10.15 hodin. Muž se snažil projít vchodem určeným pro VIP hosty, jenže pracovník ochranky ho zastavil. Neznámý návštěvník se s tím nehodlal smířit a začal se s ním přetlačovat. Ostraha ho následně označila za hulváta. Proč muž neměl do vyhrazeného vchodu přístup a zda měl na obřad pozvánku, není z dostupných informací jasné.
Zajímavé bylo, že ve stejnou chvíli přicházeli do divadla také Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. Dokonce vypadalo, že se s mužem zdraví. Oba herci se však dovnitř dostali bez problémů. Se zesnulým Štěpničkou je pojilo dlouholeté působení v divadle i osobní přátelství. Zda muže skutečně znali a jaký vztah měl k zesnulému herci, ale zatím není potvrzeno.
Samotné poslední rozloučení se konalo na jevišti Národního divadla, které bylo pro Jiřího Štěpničku druhým domovem. Herec zde působil od roku 1975 a vytvořil téměř stovku rolí. Zemřel 11. října ve věku 79 let. Na jeho pohřeb dorazili kolegové z několika generací, mezi nimi například Ivan Trojan, Taťjana Medvecká či Vladislav Beneš.