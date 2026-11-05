Spouštěčem nečekané rodinné i finanční krize se stal incident s rozbitým barelem vody, po kterém devětašedesátiletý Josef Kokta podle zveřejněné nahrávky emotivně a nebývale vulgárně křičel na své děti. Záznam nedávno vyvolal na veřejnosti i na sociálních sítích ostrou vlnu kritiky.
Konec rekonstrukce. Kvůli Pepově osudnému zkratu nemají Koktovi na opravu vily za 22 milionů
Sny o luxusním bydlení se rozplynuly jako pára nad hrncem. Manželé Josef a Ornella Koktovi museli nečekaně pozastavit rekonstrukci své vily v hodnotě 22 milionů korun. Rodinným rozpočtem totiž drsně otřásla aféra kolem zveřejněného videa, na kterém Josef Kokta sprostě nadával svým malým dětem. Rodinu to připravilo o značnou část příjmů.
Spouštěčem nečekané rodinné i finanční krize se stal incident s rozbitým barelem vody, po kterém devětašedesátiletý Josef Kokta podle zveřejněné nahrávky emotivně a nebývale vulgárně křičel na své děti. Záznam nedávno vyvolal na veřejnosti i na sociálních sítích ostrou vlnu kritiky.
Celá situace se tehdy odehrála tak, že děti doma rozbily barel s vodou. Josef Kokta neudržel emoce a na děti hystericky křičel a častoval je velmi vulgárními výrazy. Video se následně v důsledku chyby při správě rodinného účtu dostalo na veřejnost prostřednictvím platformy YouTube, kde vyvolalo rozsáhlou vlnu kritiky.
Dopady na rodinný rozpočet se dostavily velmi rychle. Ornella Koktová v důsledku skandálu přišla o část svých fanoušků i o řadu komerčních zakázek. Vzhledem k tomu, že se rodinné příjmy točí především kolem Ornelliných firem a e-shopů, znamenal výpadek spoluprací citelný propad financí, ze kterého se manželé vzpamatovávají dodnes.
Dům musí počkat
A tak museli Koktovi své plány na rekonstrukci odložit. „Zastavili jsme rekonstrukci, protože došlo k propadu financí po tom mém barelu. Takže rekonstrukce domu se zatím nekoná. Naštěstí se tam dá bydlet a fungovat,“ uvedl otevřeně Kokta.
Veškerá pozornost i zbývající finanční prostředky tak v současnosti směřují k výchově jejich tří dětí – třináctiletého Quentina, šestiletého Svena a pětileté Lili. Rodinná situace je přitom o to náročnější, že nejstarší syn trpí Aspergerovým syndromem. Péče o Quentina přináší každodenní starosti i řešení specifických situací, manželé například v současnosti váhají, zda chlapce vzhledem k jeho stavu pustit na školní lyžařský výcvik.