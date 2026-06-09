Přeskočit na obsah
9. 6. Stanislava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Komunisti nutili Jana Hrušínského, aby si kvůli postojům svého otce změnil jméno. Neustoupil

Jan Hrušínský
Jan HrušínskýFoto: Profimedia
Jan Hrušínský
Jan HrušínskýFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jan Hrušínský je pokračovatelem slavného uměleckého rodu, jeho předci se divadlu věnovali už v první polovině 19. století. Narodil se jako mladší syn herce Rudolfa Hrušínského a už v pěti letech stál poprvé na jevišti. O rok později stanul poprvé před kamerou.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

V divadle ho začal do dětských rolí obsazovat tatínek Rudolf Hrušínský, jeden z nejvýraznějších českých poválečných herců. Není tedy divu, že Jan nikdy o jiném povolání ani neuvažoval. 

Reklama
Související

Na nejvýznamnější okamžiky ze života Jana Hrušínského, který 9. června oslavil 71. narozeniny, se podívejte v naší galerii.

Předchozí
1234514
Pokračovat

Pokračovatel slavného uměleckého rodu

Rudolf Hrušínský, 1958
Rudolf Hrušínský, 1958Foto: archiv Jana Hrušínského

Herec, režisér a také divadelní principál Jan Hrušínský je pokračovatelem slavného uměleckého rodu. Jeho předci se divadlu věnovali už v první polovině 19. století. V divadle ho začal do dětských rolí obsazovat tatínek Rudolf Hrušínský, jeden z nejvýraznějších českých poválečných herců. Není tedy divu, že Jan nikdy o jiném povolání ani neuvažoval. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama