V divadle ho začal do dětských rolí obsazovat tatínek Rudolf Hrušínský, jeden z nejvýraznějších českých poválečných herců. Není tedy divu, že Jan nikdy o jiném povolání ani neuvažoval.
Komunisti nutili Jana Hrušínského, aby si kvůli postojům svého otce změnil jméno. Neustoupil
Jan Hrušínský je pokračovatelem slavného uměleckého rodu, jeho předci se divadlu věnovali už v první polovině 19. století. Narodil se jako mladší syn herce Rudolfa Hrušínského a už v pěti letech stál poprvé na jevišti. O rok později stanul poprvé před kamerou.
Na nejvýznamnější okamžiky ze života Jana Hrušínského, který 9. června oslavil 71. narozeniny, se podívejte v naší galerii.
Pokračovatel slavného uměleckého rodu
Herec, režisér a také divadelní principál Jan Hrušínský je pokračovatelem slavného uměleckého rodu. Jeho předci se divadlu věnovali už v první polovině 19. století. V divadle ho začal do dětských rolí obsazovat tatínek Rudolf Hrušínský, jeden z nejvýraznějších českých poválečných herců. Není tedy divu, že Jan nikdy o jiném povolání ani neuvažoval.
Pokračovatel slavného uměleckého rodu
Herec, režisér a také divadelní principál Jan Hrušínský je pokračovatelem slavného uměleckého rodu. Jeho předci se divadlu věnovali už v první polovině 19. století. V divadle ho začal do dětských rolí obsazovat tatínek Rudolf Hrušínský, jeden z nejvýraznějších českých poválečných herců. Není tedy divu, že Jan nikdy o jiném povolání ani neuvažoval.
Divadelní angažmá
Po ukončení studia na Pražské konzervatoři působil v Činoherním klubu v Ústí nad Labem, kde strávil osm let. Byl členem Realistického divadla, působil v Divadle Na zábradlí, hostoval v Divadle v Řeznické, v Divadle Rokoko, v Divadle ABC, v Národním divadle a dalších.
Dívka na koštěti
Před kamerou stál poprvé jako šestiletý a od té doby natočil přes stovku filmových televizních postav. Jeho asi nejznámější rolí je Honza v pohádkové komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti (1971).
„Byla to hezká a na svou dobu vynalézavá triková komedie. Dnes by se stejné triky a se stejným výsledkem dělaly v drahých trikových studiích. Vzpomínám si na scénu v blázinci, kdy Saxana vytáhne z kapsy Honzovu hlavu a nechá ji oživnout. Pamatuji se dodnes, jak jsem byl celý den napresován v nemocničním stolku a pan režisér s panem kameramanem se dohadovali, jak to nejlíp udělat, aby skrz ten stolek bylo vidět. Nakonec celý trik vyřešili pomocí soustavy zrcadel,“ popsal jeden z mnoha triků pro iDnes.
Další role
Mezi další významné filmy patří pohádka Jak se budí princezny (1977), kde si zahrál prince Jaroslava, něžného stydlivého sympaťáka, pak také romance Lásky mezi kapkami deště (1979), komedie Konec starých časů (1989) či drama Habermannův mlýn (2010).
Seriálová tvorba
Zahrál si i v řadě seriálů, z těch novějších to jsou například Místo v životě, Cukrárna, První republika (na fotce) či Všechny moje lásky. V roce 2003 mu vyšla sbírka fejetonů Vážně jste to nečetli?
V nemilosti
Politické postoje jeho otce jej kdysi přiváděly do problémů. V roce 1968 Rudolf podepsal manifest Dva tisíce slov, a když svůj podpis po okupaci odmítl odvolat, dostal se na index. To se citelně dotklo i Jana. „V roce 1972 jsem měl natáčet něco na Barrandově. Vše bylo připraveno, ráno mě vyzvedlo auto, ale dřív, než se začalo točit, mi chtěli dát podepsat papír, že nesouhlasím s postoji svého otce a že si měním jméno. Zpátky už mě nevezli autem, šel jsem pěšky. Roli převzal kolega a já tam dva roky nesměl. Byl to psychický tlak na tátu. Takhle ho komunisti vydírali.“
Divadlo Na Jezerce
V roce 2002 založil Divadelní společnost Jana Hrušínského a v roce 2004 Divadlo Na Jezerce. "Začínali jsme ve čtyřech lidech. Byla to malá lodička, která plula v klidných vodách," uvedl v roce 2016 s tím, že od té doby se projekt rozrostl včetně hostujících herců na sto třicet lidí.
700 tisíc diváků
„Kapacita je dvě stě třicet míst. Jakmile přijdu na představení a vidím v první řadě volné místo, hned si řeknu, co jsme udělali špatně. Naše inscenace vidělo přes 700 tisíc lidí. Co by za to lecjaká politická strana dala, aby měla tolik hlasů,“ prohlásil v pořadu Na plovárně už v roce 2016.
Mezi nejúspěšnější představení patřila Paní plukovníková s Jiřinou Bohdalovou či Zahraj to znovu, Same v režii Ondřeje Sokola.
Humor
„Já se snažím, aby to divadlo bylo zábavné v nejlepším slova smyslu, a nevidím na tom nic pejorativního. Často se setkávám s názorem, že smích rovná se lacinost, povrchnost nebo podbízivost. V Česku je za vrcholnou formu umění považována deprese. Jakmile je něco depresivního nebo bezvýchodného, tak to v novinách oslavují. Je třeba si ale uvědomit, že deprese je vážná a mnohdy nevyléčitelná smrtelná nemoc, ale ne umění. Funkce divadla není lidi deptat víc, než je deptá život sám,“ vysvětlil v rozhovoru.
Zdravotní problémy
Provozování divadla a všudypřítomný stres si po třinácti letech vybraly svoji daň. „12. června 2015 jsem hrál poslední představení. Už během něj mi začalo být hrozně špatně. Musel jsem každou volnou chvíli odbíhat z jeviště. Vzadu jsem si lehl na zem a svíjel jsem se bolestí na hrudi. Asi dva dny jsem nechtěl jít k doktorovi, až pak mě manželka donutila. Našli tam věci, které tam být neměly. Původně měla operace trvat asi 30 minut, nakonec trvala sedm hodin.“ K prasklému žlučníku se během hospitalizace přidaly komplikace v podobě oboustranného zápalu plic a Hrušínského stav byl v jednu chvíli velmi vážný.
Dvanáct dní v umělém spánku
„Byla to úžasná zkušenost, kterou nikomu nedoporučuju. Byl jsem dvanáct dní v umělém spánku. Lékaři mě udržovali koktejlem různých opiátů a omamných látek. Prožil jsme to na úžasném tripu, velmi jsem si to užíval. Na rozdíl od těch, kteří věděli, jak na tom jsem,“ prozradil v rozhovoru.
Ve sporu s Babišem
Hrušínského zájem přitom přesahuje divadelní obor. Byl častým kritikem bývalého premiéra Andreje Babiše. Ne u všech lidí ale jeho názory padaly na úrodnou půdu. Začátkem března 2020 se například na internetu ostře pustil do Babiše a tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha kvůli opatřením zavedeným kvůli šíření koronaviru, které podle Hrušínského měly mít likvidační dopad na malé fungující firmy. Za své emotivní prohlášení ale sklidil kritiku a později se omluvil.
Rodina
Jan Hrušínský je ženatý s o dva roky mladší kolegyní Miluší Šplechtovou, s níž má dvě dcery, Barboru a Kristýnu.
Pokračovatelka rodu
Herečkou je i Hrušínského starší dcera Kristýna, hraje také u otce v Divadle Na Jezerce anebo v seriálu Ulice. Mladší Barbora se na hereckou dráhu nevydala.