Pravá blondýnka 3 má datum premiéry a dva luxusní scénáristy. I potvrzené hvězdy

Jsou to už tři roky, co herečka Reese Witherspoonová na svém Instagramu sdílela video se slibem, že se fanoušci dočkají pokračování Pravé blondýnky. Od té doby však bylo ticho po pěšině a všichni netrpělivě čekají, kdy to bude. Představitelka manikérky Paulette, nejvýraznější vedlejší postavy filmu, Jennifer Coolidgeová prozradila, že čekají na finální verzi scénáře