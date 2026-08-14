Herečku Andreu Růžičkovu, za svobodna Kerestešovou, si televizní diváci vybaví hlavně z legendárního seriálu Vyprávěj. „Já si už připadám jako nesmrtelná teta,“ vtipkuje na téma častých repríz seriálu. Ona sama na jeho natáčení vzpomíná velmi ráda a každý rok se jí navíc připomene i v podobě tantiém, které jí chodí na účet. Na kolik si tak herečka přijde?
Kolik jí sype Vyprávěj? Andrea Růžičková přiznala, co jí každoročně přistane na účtu
Na obrazovkách se Vyprávěj objevuje znovu a znovu – a s každou reprízou si Andrea Růžičková může připomenout, že její seriálová role má i po letech finanční bonus. Herečka totiž z legendárního seriálu stále dostává tantiémy.
„Ale v balíku z toho nejsem, na to zapomeňte,“ říká na rovinu. „Jednou za rok přijde malá almužna pro zpestření. Ale o penězích to vůbec není. Je to o tom, že si nás s Romanem Vojtkem a dalšími herci diváci díky tomuto seriálu pamatují, mají nás rádi a každé setkání s nimi je krásné, protože jsou moc milí. Jsem ráda, že jsem měla štěstí být v tak významném projektu, který si bude pamatovat několik generací,“ pochvaluje si zpětnou vazbu, kterou od publika dostává.
Mezi ty, kteří seriál Vyprávěj nikdy neviděli, patří i její dva malí synové. „Oni se na televizi nedívají. Máme ji jenom v pražském v bytě, v domě, kde převážně žijeme, mají akorát počítač a koukají na něm ve vyhrazeném čase na pohádku,“ říká herečka, která si potrpí na zdravý životní styl. Velmi dbá například na to, co své rodině servíruje, a snaží se, aby vše bylo v bio kvalitě. „Žijeme na vsi, a tam ještě přetrvává takový ten zdravý způsob života.“
Růžičková také často otevřeně mluví o tom, že ona, její manžel, hudebník Mikoláš Růžička i jejich synové Jáchym a Tobiáš jsou tzv. vysoce citliví, což znamená, že jsou náchylní k tomu, aby se jejich nervový systém přetížil podněty z okolí. Jako rodina tak vyhledávají spíše klid a soukromí.
Jak by herečka své děti popsala? „Jsou to úžasní chlapečkové, kteří nejsou divocí, jako většina kluků v jejich věku. Zároveň jsou velmi chytří a talentovaní. A taky hodně citliví. U Tobiáše se projevuje výtvarné nadání, u Jáchymka vidíme, že má smysl pro rytmus. Jenomže on má taky velmi svobodomyslnou povahu, tak nevím, kdo ho na ten nástroj bude učit, až si nějaký vybere. Protože to chce režim. A manžel se naučil na piano a kytaru hrát sám,“ řekla v rozhovoru pro iDnes.