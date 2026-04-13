Podnikatel Josef Kokta je známý svou zdrženlivostí, pokud jde o sdílení osobních záležitostí s médii. O počátcích vztahu s Ornellou se dosud nikdy veřejně nerozpovídal. Pro deník Blesk však udělal výjimku a poskytl upřímné svědectví bez snahy sám sebe vykreslit v lepším světle. Otevřeně popsal i skutečnosti, za které by se jiní možná zdráhali mluvit.
Láska navzdory všem: Kokta po 13 letech prozradil to, za co by se jiný styděl
Po třinácti letech se Josef Kokta rozhodl otevřeně promluvit o začátcích vztahu s Ornellou a nevynechal ani momenty, které pro něj nebyly lichotivé. Bez příkras popsal rozpad manželství, nečekané těhotenství i rozhodnutí, která ho dodnes mrzí. Z někdejší aféry pod drobnohledem médií se nakonec stal vztah, který navzdory skandálům, věkovému rozdílu i finančním pádům vydržel dodnes.
Je to třináct let, co se mi život obrátil vzhůru nohama. Do té doby jsem byl spokojeně ženatý s Gábinou, která do jisté míry přehlížela mé zálety a dělala, že o nich neví. Jenže pak Ornella vše prozradila médiím — a nastal problém,“ přiznává Josef Kokta.
S tehdy devatenáctiletou Ornellou udržoval tajný vztah přibližně rok, než jejich aférka vyšla najevo právě během karlovarského festivalu. Jak k tomu došlo? „Byla jsem na párty UniCredit, a přestože jsem věděla, že tam Pepa dorazí s manželkou, bolelo mě to. A ještě ke všemu mě začal znovu představovat ostatním, jako bychom se neznali! To mě opravdu rozčílilo,“ říká Ornella. „Začala jsem pak pít jeden drink za druhým a dokonce jsem omylem šlápla na nohu Janě Švandové,“ vzpomíná na večer, který předcházel odhalení. Osudným se stal náhodný rozhovor s reportérkou Blesku — zpověď citově rozrušené dívky spustila mediální lavinu. A Josef Kokta měl rázem doma vážné problémy.
„Dnes musím Gábině složit poklonu. V celé té situaci se zachovala s noblesou. Dokonce byla ochotná pokusit se vztah zachránit, i přes to, co se stalo,“ říká Josef Kokta s odstupem let. S Ornellou tehdy okamžitě přerušil kontakt a rozhodl se vztah ukončit. Jenže události nabrali jiný směr. „Pak ale zazvonil telefon – a všechno se změnilo,“ vzpomíná Kokta, který tehdy patřil mezi velmi úspěšné podnikatele s rozsáhlým majetkem. Na druhém konci linky byla Ornella, která mu oznámila, že je těhotná. „Byli jsme tehdy s Gábinou na Floridě a já okamžitě začal tlačit na to, aby šla na potrat. Jenže ona byla zamilovaná a o ničem takovém nechtěla ani slyšet. Když se o tom dozvěděla Gábina, bylo to pro ni už přes čáru,“ přiznává Kokta.
Rozvod s Gabrielou Partyšovou byl podle Josefa Kokty bouřlivý, přesto se k němu postavil tak, jak byl zvyklý: „Vždy jsem měl ve zvyku odejít a ženám všechno nechat. Stejně jsem to udělal i u Gábiny. Opravdu jsem odešel jen s igelitkou,“ uvedl otevřeně. Nejtěžší pro něj bylo vzdát se kontaktu se synem. „Dodnes mě mrzí, že jsem tehdy přistoupil na to, že se nebudu se synem vídat. Ale Kristian brzy oslaví osmnáctiny – možná se mi ozve sám. Podobně to bylo i s mým starším synem z předchozího vztahu, se kterým dnes máme krásný vztah. Dokonce už ze mě udělal dědečka,“ dodává Kokta.
Ornella Koktu drží na uzdě
Ornella Koktová je první ženou, která dokázala zkrotit dříve nepřehlédnutelného milovníka žen. Od počátku nastavila jasné hranice a dala najevo, že nevěra v jejich vztahu nemá místo. Zlom přišel během karlovarského festivalu, kde Ornella těžce nesla, že Kokta strávil večer s Olgou Menzelovou.
„Tehdy mě Pepa ve Varech nechal být a šel s Olgou na večeři. V ten moment jsem to už nedávala a začala šíleně žárlit,“ přiznává dnes Ornella. „Byl jsem oficiálně s Gábinou, která právě natáčela s Jiřím Menzelem film Donšajni. S Olgou jsem si domluvil večeři, která byla zcela nevinná – a dodnes mi to Ornella nevěří,“ doplňuje s nadhledem Josef Kokta.
Přestože jejich vztah byl zpočátku pod drobnohledem veřejnosti a věkový rozdíl i okolnosti vzniku vztahu vyvolávaly pochybnosti, dnes tvoří jeden z nejstabilnějších párů v českém showbyznysu. V lednu oslavili cínovou svatbu. Vzali se v roce 2015, kdy bylo Ornelle 21 let a Koktovi 57. Protože se poznali v době jeho podnikatelské slávy, provázela Ornellu pověst zlatokopky. Přesto s ním zůstala i v době, kdy se dostal do exekucí — a dnes je to právě ona, kdo jako úspěšná influencerka zabezpečuje rodinu. Josef Kokta má s Ornellou tři děti. Celkem je otcem sedmi dětí, které má se čtyřmi různými ženami. Nejstarší syn Petr má 42 let, nejmladší dcera Lilianne teprve čtyři – jejich věkový rozdíl je tak neuvěřitelných 38 let.