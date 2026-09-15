Herec Jan Hájek patří k těm tvářím, které možná neplní stránky společenských časopisů každý týden, o to výrazněji se ale dokážou zapsat do paměti svou rolí. Divadelní publikum ho zná už desítky let, televizní diváci si ho spojí s Ordinací v růžové zahradě nebo s Josefem Němcem v minisérii Božena. 15. září slaví 48. narozeniny – a jeho životní příběh zdaleka nebyl jen cestou od jedné úspěšné role ke druhé.
Kokain mu měl pomoct stíhat víc. Janu Hájkovi místo toho rozebral život na kusy
Patří k výrazným českým hercům a za sebou má role, které mu přinesly uznání i prestižní ocenění. Život Jana Hájka ale nebyl jen příběhem úspěchu. Vedle kariérních vrcholů si prošel i obdobím, kdy bojoval sám se sebou a musel znovu převzít kontrolu nad vlastním životem.
K divadlu ho přivedla dívka
Hájek vyrůstal v Moravské Třebové, kde žil na sídlišti se svou sestrou-dvojčetem. K herectví se přitom nedostal díky nějakému dlouholetému dětskému snu. Do místního ochotnického souboru začal chodit původně kvůli dívce, která se mu líbila. Ona nakonec odešla, Hájek zůstal.
Právě tam si jeho talentu všimli lidé, kteří ho nasměrovali k herectví. Později na Jiráskově Hronově potkal režiséra Sergeje Fedotova a dostal se i ke zkoušení Mistra a Markétky v Hradci Králové. Následovalo studium JAMU, které ovšem po čtyřech semestrech opustil – už měl před sebou profesionální angažmá.
Velká příležitost přišla v Ostravě. Režisér Juraj Deák ho obsadil jako Hamleta v Národním divadle moravskoslezském a Hájek tam následně vytvořil řadu výrazných rolí, od Raskolnikova přes Oidipa až po postavy v Caligulovi nebo Žebrácké opeře. V roce 2006 získal Cenu Thálie pro mladého činoherce do 33 let a přesunul se do pražského Národního divadla. Později se stal členem Činoherního klubu a několik let působil také v Divadle Na zábradlí.
Postupně se začal stále častěji objevovat také před kamerou. Diváci ho mohli vidět v Ordinaci v růžové zahradě, Bohémě, Severu nebo Labyrintu, velkou pozornost mu pak přinesla minisérie Božena, v níž hrál manžela slavné spisovatelky Josefa Němce. Jedna z profesně nejviditelnějších etap jeho života se ale překrývala s obdobím, o kterém dnes mluví velmi otevřeně – a které má s úspěchem společného jen málo.
„Ničil jsem se všemi možnými prostředky“
V rozhovoru pro Týdeník Echo letos přiznal, že během svého působení v Divadle Na zábradlí procházel velmi těžkým obdobím. „Dalo by se říct, že jsem se ničil všemi možnými prostředky. Vůbec jsem nechtěl vylézt z baráku, s nikým jsem nemluvil, nikdo už pak nechtěl ani moc mluvit se mnou,“ popsal.
Na otázku, co za jeho stavem stálo, odpověděl bez vytáček. „Hlavní roli v tom hrál kokain,“ řekl. Drogu podle svých slov zpočátku používal jako prostředek proti únavě, aby zvládl tempo a množství práce. Jenže pocit, že díky ní všechno stíhá, se postupně obrátil proti němu. Měnilo se jeho chování, komplikovaly se vztahy a problémy se začaly propisovat také do financí. „Dostal jsem se do insolvence, pak přišly exekuce…,“ přiznal.
Následky se nevyhnuly ani práci. Během natáčení Boženy, jednoho z projektů, díky nimž ho poznalo široké televizní publikum, zkolaboval. „Na natáčení jsem sebou seknul. V České televizi mám asi stopku,“ vzpomínal. Sám přitom dnes odpovědnost za tehdejší situaci nesvaluje na okolí. V rozhovoru otevřeně mluvil o tom, že to, co se v jeho životě dělo, si způsobil sám.
Pomohla mu terapie, herectví neopustil
Cesta ven podle něj vedla mimo jiné přes psychoterapii. „Pomohla mi uvědomit si, že to musím být já, kdo musí převzít odpovědnost za svůj život,“ popsal Hájek. V letošním rozhovoru zároveň uvedl, že s kokainem skončil. Temné období tak dnes dokáže pojmenovat s odstupem, aniž by se pokoušel své tehdejší chování omlouvat.
A kariéra rozhodně neskončila. V roce 2023 získal rozhlasovou Cenu Thálie za hlavní roli Jacka v dramatizaci Kerouacovy novely Big Sur, o rok později na sebe výrazně upozornil jako Jaroslav Stodola ve filmu Manželé Stodolovi. Nadále je spojený především s Činoherním klubem, hostuje ale i na dalších pražských scénách a pravidelně pracuje pro rozhlas.