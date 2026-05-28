Rodinu herečky Báry Kodetové a houslisty Pavla Šporcla čeká velká životní změna. Po sedmi letech v Říčanech prodávají svůj luxusní dům a čeká je stěhování do vily v Podolí. Nejde ale o náhodně vybraný dům, k nemovitosti se váže rodinná historie. „Objevila jsem vilu v Podolí, ve které vyrůstal můj tatínek Jiří Kodet ve velmi citlivém období svého dospívání,“ řekl Kodetová deníku Aha!.
Kodetová a Šporcl se plácli přes kapsu. Koupili vilu v Podolí, kde vyrůstal Jiří Kodet
Herečku Báru Kodetovou a houslistu Pavla Šporcla čeká velké životní dobrodružství. Prodávají luxusní dům v Říčanech a stěhují se do historické vily v pražském Podolí, kde v minulosti vyrůstal hereččin otec Jiří Kodet. Nový domov pro ně není jen prestižní adresou, ale především místem plným rodinných vzpomínek a emocí.
„O tom domě jsem poslouchala celý život. Bylo to místo spojené s velkými emocemi, rodinnou historií i vzpomínkami na poválečná a padesátá léta. Tatínek se k té vile celý život vracel ve svých vzpomínkách a velmi silně ji vnímal. Později vilu vlastnil i pan Jiří Trnka a jeho rodina,“ přiblížila historii jejich budoucího domova. Na stěhování si ale ještě chvíli budou muset počkat.
V domě totiž právě probíhá rozsáhlá rekonstrukce, aby bydlení přesně odpovídalo jejich představám. Sama Kodetová se na navrhování aktivně podílí. „Baví mě práce s prostorem, designem i zachováváním ducha místa. Přičítám to asi i tomu, že kromě herectví pocházím z umělecké rodiny sochařů a odmala jsem vyrůstala v prostředí, kde se vnímala estetika a atmosféra domova,“ říká herečka.
A jaký je vlastně důvod stěhování slavné rodiny? Velmi prostý. Tři slečny, které společně se Šporclem vychovávají, dospívají a jejich potřeby se mění. Momentálně je jim tak lépe ve městě a každodenní dojíždění se stalo neúnosným. Nejstarší, dnes už dospělá dcera Lily studuje návrhářství, prostřední Violetta jde v otcových stopách a studuje hru na housle na Pražské konzervatoři a nejmladší Sophia se zase vydala cestou své matky a točí jednu roli za druhou. Je tak jasné, že ruch velkoměsta jim teď vyhovuje lépe.
Koupě historické vily v tak lukrativní lokalitě ale rozhodně není levná záležitost. Finance by však rodině chybět neměly. Prodejem říčanského domu si přijdou na pěkné peníze. Pozemek u domu má neuvěřitelné tři tisíce čtverečních metrů a nechybí ani bazén s protiproudem. Dvojice ho před lety koupila za 25 milionů korun, při jeho prodeji požadovali ale částku 54 milionů.