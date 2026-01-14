Přeskočit na obsah
Klaun, nevěrník i děsivé zvíře. Tak šel čas s Davidem Prachařem, slaví 67 let

David Prachař
David PrachařFoto: Šulová Kateřina
Jana Harmáčková
Herec David Prachař je neodmyslitelně spojený s pražským Národním divadlem. Účinkoval také v divadle Komedie a na Letních shakespearovských slavnostech. Objevil se v desítkách inscenací, často v hlavních rolích. Nyní slaví 67. narozeniny.

V roce 1994 dostal cenu Alfréda Radoka za roli Hamleta a v roce 2001 stejné ocenění za Marlowova Fausta. V roce 2007 získal Cenu Thálie za mimořádný mužský herecký výkon za roli v monodramatu Novecento (Magické piáno).

David Prachař a Linda Rybová
David Prachař a Linda Rybová

Krize v manželství Davida Prachaře a Lindy Rybové. Herec se vodí za ruku s jinou

Celebrity

K jeho nejvýznamnějším rolím patří Hamlet v divadle Komedie, Macbeth v inscenaci Borise Rösnera na Pražském hradě, Solenyj v Čechovově Třech sestrách, Stavrogin v Dostojevského Běsech, Faust v Marlowově hře na Vyšehradě, Šašek v inscenaci Martina Huby Král Lear na Pražském hradě a také samozřejmě role Cyrana z Bergeracu. Které divadelní role Davida Prachaře během herecké kariéry provázely, se dozvíte v naší galerii. Všestranný herec slaví 67. let, zatančil si ve StarDance a užívá si chvilky vytoužené samoty.

Pochází z hereckého rodu

petr vacek, vaclav vydra, david prachar
David PrachařFoto: ČTK

David Prachař, syn proslulého Ilji Prachaře, pochází z hereckého rodu, kterého kořeny sahají i hlouběji, než by se na pohled zdálo. Nejenže jeho otec proslul jako Trautenberk z Krkonošských pohádek a jeho maminka Jana byla loutkoherečka a pocházela ze slavné herecké rodiny Želenských. Také jeho prarodiče byli nadšenými ochotníky.

