Radostnou novinku oznámila sama na sociálních sítích. „Nově paní Havelková, jinak vše při starém,“ napsala ke snímkům z obřadu, který měl velmi romantickou atmosféru. Svatba se nekonala v okázalém sále ani na zámku, ale pod širým nebem, ve skalách na vrcholu Bílé skály nad Rejdicemi. Bývalá manželka Ivana Trojana si vzala architekta Michala Havelku.
Klára Pollertová už není Trojanová. Po boku nového muže řekla ano pod širým nebem
Klára Pollertová-Trojanová po rozvodu s Ivanem Trojanem začala psát novou životní kapitolu. Herečka se provdala za známého architekta a obřad proběhl na velmi netradičním místě.
Nevěsta zvolila éterické volné šaty ze studia EIRI a celý vzhled doplnila šperky, mezi nimiž nechyběly ani rodinné kousky po prababičce. V její velký den jí byly nablízku také blízké kamarádky. Mezi hosty nechyběla Klára Melíšková, která se ujala role svědkyně, ani Lenka Krobotová.
Pro herečku jde o důležitý krok po konci dlouholetého manželství s Ivanem Trojanem. S ním byla vdaná třicet let, od roku 1992 do roku 2022, a společně vychovali čtyři syny: Františka, Josefa, Antonína a Václava. Po rozvodu se Klára začala postupně objevovat na veřejnosti po boku nového partnera.
Rozvod s Trojanem byl vysvobozením
Není to tak dávno, co se herečka v rozhovoru v podcastu Čestmíra Strakatého rozpovídala o období těžkých depresí, úzkostí a vnitřní bolesti, jež ji nakonec dovedly k rozhodnutí manželství s Trojanem ukončit.
Navenek působila klidně a vyrovnaně, v soukromí však bojovala s hlubokými propady nálad i výbuchy agrese. „Dlouho jsem to vůbec nevěděla. Přestala jsem mít dobrou náladu, byla jsem plačící, popudlivá a agresivní,“ uvedla. K náročné situaci přispívala i osamělost – její manžel byl pracovně vytížený a často mimo domov. „Šel z jedné role do druhé,“ doplnila Trojanová.
K obratu došlo ve chvíli, kdy ji sestra přiměla vyhledat odbornou pomoc. Teprve tehdy si naplno uvědomila závažnost svých potíží. „Měla jsem pocit, že mám hlavu úplně odpojenou od těla, jako bych se na sebe dívala z výšky. Bolela mě krev, cítila jsem, jak mi proudí tělem. Bolel mě celý svět,“ popsala své psychické i fyzické trápení. „Rozvod mě zachránil. Konečně jsem se mohla zastavit a začít se starat o sebe. Dlouho jsem to neuměla,“ přiznala.