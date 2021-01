Nahé scény s mužskými filmaři netočím, říká Knightleyová. Nechce být před nimi nahá

Britská herečka Keira Knightleyová odmítá odložit oblečení při natáčení filmů, které režírují muži. Naopak by v budoucnu velmi ráda spolupracovala s ženou-režisérkou na filmu o mateřství a úloze ženy, uvedla herečka v podcastu Chanel Connects.

"Nemám absolutní zákaz (točit nahé filmové scény), ale mám to tak s muži. Je to částečně marnivost a také jsou to mužské pohledy," citoval slavnou herečku britský zpravodajský web BBC. Podmínku o zákazu nahoty přidala do svých smluv v roce 2015, když se stala matkou.

Natáčení intimních scén ve filmu je v posledních letech pod drobnohledem, zejména od vzniku hnutí MeToo, které upozornilo na téma sexuálního obtěžování.

Mnohá filmová studia od té doby najímají odborníky na intimitu, kteří dohlížejí na natáčení sexuálních scén, a jejich úkolem je zajistit, aby se herci při natáčení cítili bezpečně a respektovaní.

"Pokud by byl film o mateřství, o tom, jak výjimečné je vaše tělo, jak ho najednou musíte poznávat a jak jej najednou vidíte úplně jinak, než když jste se stala matkou, tak ano, ráda bych to zkoumala s režisérkou, která by tomu porozuměla," řekla Knightleyová v rozhovoru.

"Tohle tělo vynosilo dvě děti, nechci stát nahá před muži"

Herečka tak uvedla, že chápe potřebu zařadit do filmů sexuální scény, nechce se ale účastnit takových, kde "jste naolejovaní a vzdycháte". A dodala, že často pak říká, aby do sexuálních scén obsadili "prostě někoho sexy".

"Protože jsem příliš marnivá, tohle tělo vynosilo dvě děti a tak preferuju nestát nahá před skupinou mužů," přiznala 35letá filmová hvězda.

Keira Knightleyová se proslavila například snímky Láska nebeská, Piráti z Karibiku, Pokání či Vévodkyně. Vloni se objevila v komedii Problémissky o ženském hnutí v Londýně 70. let.

Britská herečka má dvě dcery s hudebníkem Jamesem Rightonem. Před dvěma lety vyšlo najevo, že své dceři zakázala dívat se na pohádky Disney kvůli tomu, jakým způsobem filmy ukazují ženy a jejich postavení.