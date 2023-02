Keanu Reevesovi ničí život stalker. Usnul na hercově zahradě a říká, že jsou příbuzní

Bryan Dixon (38) se podle nedávného soudního rozhodnutí nesmí přiblížit k herci Keanu Reevesovi a jeho partnerce Alexandře Grantové na méně než 100 metrů. Muž, který už několikrát vnikl na pozemek hollywoodské hvězdy, navíc prohlašuje, že je Reevesův příbuzný.

Herec vlastní sídlo o rozloze 607 metrů čtverečních v Hollywood Hills. Bezpečnostní záznamy ukázaly, že Dixon sem mezi 5. listopadem a 20. lednem vnikl celkem šestkrát. Při prvním incidentu vstoupil boční brankou a nakonec usnul na dvorku domu. Na záběrech z bezpečnostních kamer je vidět, jak nahlíží přes zdi, kouří na zahradě a prochází se po venkovní terase.

Poté co ho bezpečnostní služba vyhodila, se Dixon druhý den vrátil a na pozemku zanechal batoh, který obsahoval sadu na testování DNA, "zřejmě v bláhové snaze dokázat, že jsou s panem Reevesem pokrevně spřízněni," řekl k tomu hercův právník.

Dixon na sociálních sítích vystupuje jako Jasper Keith Reeves. Je na něj vydaný zatykač na Rhode Islandu za údajné vloupání s úmyslem spáchat trestný čin, za vandalismus a držení nástrojů určených k vloupání.

Není to poprvé, co někdo narušuje Reevesovo soukromí. V roce 2014 se do hercova domu zatoulala žena, která se nakonec svlékla, osprchovala a skočila do Reevesova bazénu. Policie ji z místa odvezla k psychiatrickému vyšetření.

K tomuto incidentu došlo jen dva dny poté, co herec objevil jinou ženu ve své knihovně. Stalo se to kolem čtvrté hodiny ráno, kde Reevese probudily zvuky vycházející z knihovny. Vstal tedy z postele, aby se podíval, co se děje, a v knihovně narazil na čtyřicátnici, která seděla na jeho židli. Také tuto ženu policie převezla do zdravotnického zařízení, kde se podrobila psychiatrickému vyšetření.