Hollywoodská hvězda Keanu Reeves si během své návštěvy Prahy našla čas i na nečekané setkání s prezidentem Petrem Pavlem. Slavný představitel filmových sérií Matrix nebo John Wick zavítal na Pražský hrad, kde nejen obdivoval historické památky, ale také si s českou hlavou státu připil tradičním českým pivem. Fotografie z neformálního setkání během několika hodin obletěly sociální sítě a nadchly fanoušky doma i v zahraničí.
Keanu Reeves dorazil za Petrem Pavlem. Na Hradě teklo české pivo
Praha zažila nečekanou hollywoodskou návštěvu. Herec Keanu Reeves zavítal na Pražský hrad, kde se setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Místo strojených ceremonií přišlo na přátelskou atmosféru a půllitr tradičního českého piva.
Reeves je v Česku dobře známou tváří. Do Prahy se opakovaně vrací kvůli natáčení i koncertům se svou rockovou kapelou Dogstar. Tentokrát do české metropole dorazil před svým pražským vystoupením a jedním z bodů programu byla právě návštěva Pražského hradu. Prezident Petr Pavel hollywoodského herce přivítal v přátelské atmosféře a společně si vychutnali sklenici českého piva. na to vyrazili do legendární hospůdky Vikárka.
Pro Keanu Reevese není Česká republika žádnou neznámou. V minulosti zde natáčel film Ballerina ze světa Johna Wicka a několikrát navštívil i další česká města. Fanoušci ho navíc znají jako člověka, který se nevyhýbá běžným podnikům ani setkáním s lidmi. I tentokrát působil uvolněně a potvrdil pověst jedné z nejskromnějších hollywoodských hvězd.
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Zdroj: Instagram Petra Pavla