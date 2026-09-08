Na rodné Brno nikdy nezanevřel. „Já mám Brno rád, jako já mám Brno moc rád. Já jsem z Brna ani odejít nechtěl,“ říká. Do Prahy ho přivedla náhoda – v roce, kdy se chtěl hlásit na brněnskou konzervatoř, se tam jeho ročník neotevíral. Už jako mladý měl přitom k divadlu blízko. Hrál v dětském studiu Divadla na provázku i v amatérském souboru Pýrko, odkud mu zůstala řada přátel na celý život.
Když odcházel, počítal s tím, že už se nevrátí. Pavel Kříž kvůli svobodnému životu obětoval téměř vše
Pro několik generací zůstává Pavel Kříž především Štěpánem Šafránkem z Básníků. Jeho vlastní životní příběh je ale možná ještě pestřejší než osudy filmového medika. Z Brna se přes Prahu dostal až do Kanady, na čas herectví téměř opustil, vystudoval psychoterapii a po letech se před kameru vrátil tak trochu náhodou.
Mnohem zásadnější odchod ale přišel později. V polovině dvacátých let se rozhodl komunistické Československo opustit. „Já jsem byl mladý relativně, to bylo asi 25, 26. Člověk je mladej a jde do světa a vlastně nemá ten strach, jako už získává potom později,“ vzpomíná. Věděl přitom, že neodchází na pár let. „Já jsem odcházel navždy.“
Rozjetou hereckou kariéru byl ochoten obětovat za něco, co dnes působí samozřejmě – možnost svobodně žít a cestovat. „Já jsem odcházel proto, že jsem chtěl úplně normálně žít,“ vysvětluje. „Já chci ten svět poznat za ten svůj život, kterej je stejně krátkej. A tak jsem prostě odešel, abych žil normální život, a to jsem splnil.“ Přes Jugoslávii a Rakousko se nakonec dostal do Kanady, kde se nejprve musel naučit jazyk a začít od nuly. Herectví postupně ustoupilo do pozadí a Kříž se vydal k psychoterapii, která se na dlouhá léta stala jeho profesí.
České publikum na něj ale nezapomnělo. K návratu před domácí kamery pomohlo pokračování Básníků. Když mu v první polovině devadesátých let Dušan Klein poslal scénář, Kříž nabídku přijal i proto, že se těšil na rodiče a přátele. Do Česka se však natrvalo nevrátil. V Kanadě už měl vybudovaný život a zázemí.
Podobně nenápadně se po letech znovu rozjela i jeho zahraniční herecká kariéra. Při natáčení filmu Pražské orgie se seznámil s kanadským kolegou, který ho propojil se svým agentem. „Já jsem říkal: Já nevím, mě to nikdy nenapadlo,“ vzpomíná Kříž na otázku, proč v Kanadě nehraje. Brzy nato začal posílat self-tapy. „Druhej nebo třetí self-tape jsem dostal poměrně velikou roli v seriálu pro Netflix, kterej se točil ve Vancouveru.“ Později následovalo tříměsíční natáčení v Dublinu a objevil se také ve filmu Mission: Impossible. „No tak to jsem se mihnul,“ komentuje svou účast s nadhledem.
Sláva pro něj ostatně nikdy nebyla důvodem, proč by měl obětovat způsob života, který si vybral. „To radši nebudu mít kariéru a budu žít prostě život úplně normální,“ říká. A dodává větu, která možná nejlépe vystihuje jeho životní filozofii: „Normální život je nejlepší.“
Vztah má samozřejmě stále i k Básníkům. Sám se na své staré filmy příliš nedívá, těší ho ale, že se k nim diváci dodnes vracejí. „Mám z toho samozřejmě radost, že ty lidi si to pamatují. To je největší pochvala, že se jim to líbilo,“ říká. Za jejich dlouhověkostí podle něj stojí mimo jiné autenticita prostředí – příběh napsal lékař a Dušan Klein měl v té době dva syny studující medicínu.
Ani dnes přitom nezůstává jen u vzpomínek. V Česku natáčí osmidílný seriál s Janem Hřebejkem a čím dál víc ho láká také vlastní psaní. „Mě baví psát,“ přiznává. Na herectví mu totiž jedna věc schází: herec stále interpretuje myšlenky a emoce někoho jiného. „Mně by se líbilo to celý stvořit. Ten kompletní příběh a vlastně to všechno z ničeho.“ Několik námětů už v hlavě má. „Nevím, jestli na to mám samozřejmě, ale chtěl bych to zkusit.“