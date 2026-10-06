Když se Miroslav Dopita před více než deseti lety rozešel s Agátou Hanychovou, dlouho si myslel, že jejich vztah už definitivně skončil. Odjel na Bali a osm let neviděl jejich společného syna Kryšpína. V otevřeném rozhovoru s Agátou v jejím podcastu nyní promluvil nejen o bolestivém období, ale také o tom, co ho nakonec přimělo vrátit se do Česka a znovu se pokusit o společný život s matkou svého syna.
"Kdybys zůstala s Prachařem, tak bych se z Bali nevrátil," říká manžel Agáty Hanychové
Osm let neviděl svého syna a dnes žije s jeho matkou pod jednou střechou! Miroslav Dopita otevřeně promluvil o nejbolestivější kapitole svého života i o návratu k Agátě Hanychové. Přiznal, že nebýt jejího rozvodu s Jakubem Prachařem, možná by se do jejího života už nikdy nevrátil. Co ho tehdy přimělo změnit plány?
„Když jsme se rozešli, tak jsem si myslel, že je to definitivní,“ přiznal. „Kryšpína jsem neviděl osm let. Bylo to špatný, tahle situace vás tíží a trápí každý den,“ popsal zpětně. Zároveň vysvětlil, že tehdy viděl dvě možné cesty, jak situaci řešit. Jednou byla střídavá péče, kterou ale u malých dětí odmítal. „Střídavá péče, která by udělala úplný guláš. Já se střídavou péčí u malých dětí moc nesouhlasím. Dítě by mělo být s mámou, mělo by vědět, kde má domov,“ řekl.
Osudový moment, který znamenat zvrat v jejich vztahu přišel, když se s Agátou náhodou potkali před školou jejich syna. Právě tam se podle Dopity začala rodit myšlenka, že by spolu mohli být znovu. V té době se rozešel se svou manželkou a Hanychová opustila Jaromíra Soukupa. „Potkali jsme se před školou našeho syna, kde jsme si krásně popovídali a tam vznikla myšlenka, že bychom spolu mohli být. Věděl jsem, do čeho jdu. Věděl jsem, v jakém stavu jsi a co to všechno bude obnášet. Člověk, který prožije rok šílenství, je velmi zbědovaný,“ řekl Agátě.
Zajímavě popsal také okamžik, kdy se rozhodl z Indonésie vrátit. „Vrátil jsem se až po tvým rozvodu s Kubou a kdybys s ním zůstala, tak jsem se nevrátil,“ šokoval Mirek Agátu, která to prý od něj nikdy dřív neslyšela. Podle jeho slov se tehdy změnila situace v Agátině domácnosti a on začal přemýšlet, že se do života svého syna znovu zapojí. „Bylo to kvůli tomu, že tvoje domácnost začala být hodně nestabilní a v tu chvíli se mi zbortil můj plán a začal jsem uvažovat, že se vrátím a chtěl jsem zasáhnout do výchovy Kryšpína klidně i tou střídavou péčí.“
Ačkoliv se jejich vztah po letech obnovil, Dopita přiznal, že některé věci by pro něj byly nepřekročitelné. Třeba nevěra. „Kdybys mi byla nevěrná, byla by to zrada a už jich mám ve svém životě dost, takže bych s tím hodně těžce bojoval. Myslím si, že na oko bych možná odpustil, ale vevnitř by to ve mně zůstalo a do budoucna by to nepřinášelo nic dobrýho,“ řekl.