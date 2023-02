"Kdybych neměla co žrát, tak děti budou mít dobré vzdělání," říká Agáta Hanychová

Bývalá modelka a profesionální celebrita Agáta Hanychová se brzy stane trojnásobnou maminkou. Nikdy se netajila tím, že děti jsou pro ni to hlavní a je do nich ochotná investovat velké peníze. Právě teď se chystá jim zařídit špičkové mezinárodní vzdělání.

"Byli jsme ráno v Canadian School a mě by zajímalo, jestli s nimi máte někdo zkušenost," obrátila se na svoje sledující na Instagramu, kterým říká "holčičky", pro radu. "Chci tam dát Kryšpína i Miu. Kryšpín je tam dnes na zkušebním dnu a Mia se byla podívat ve školce. Jsem z toho naprosto u vytržení, je to super, a kdybych neměla co žrát, tak chci, aby moje děti chodily do takových škol," uzavřela Hanychová s tím, že školné rozhodně není levné. Jazyková výbava je však podle ní základ, a tak na svých potomcích šetřit nebude.

Měsíční platby Sunny Canadian International School za dítě v mateřské škole se pohybují okolo 15 tisíc a za žáka prvního stupně zaplatí rodiče více než 20 tisíc měsíčně. Modelka si ale vždycky zakládala na tom, že je schopná sebe i své děti uživit a vydělat slušné peníze.