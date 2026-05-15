Zpěvák Jan Bendig, který se prosadil hlavně díky své účasti v pěvecké soutěži SuperStar, je hrdý na svůj romský původ a promítá ho i do své tvorby. Přesto přiznává, že i on se stále setkává s předsudky a rasistickým chováním. A to i třeba ze strany rádií, kam se všichni interpreti snaží dostat své písně.
„Kdybych nebyl známý, máma by bydlela na ulici,“ přiznal zdrcený Jan Bendig
Úspěch na hudební scéně mu dveře neotevřel všude. Zpěvák Jan Bendig otevřeně promluvil o bolestivých zkušenostech s rasismem, které zažívá kvůli svému romskému původu dodnes.
O svých zkušenostech se rozpovídal v podcastu kamarádky Agáty Hanychové. „Stala se mi nepříjemná věc, když jsem promoval svůj song s Markétou Konvičkovou, který byl velmi úspěšný na Youtube. Byli jsme ve velmi známém rádiu a tam mi řekli, že je to skvělé písnička, ale prý kdybych ji zpíval třeba ve španělštině, a ne v romštině, tak by mi ji zahráli. Vůbec jsme nevěděl, co na to mám říct. A takových případů se mi stalo několik,“ posteskl si Bendig.
S rasismem se bohužel setkal nejen v práci, ale například když jeho rodina hledala bydlení. „Když byla ségra těhotná a hledala byt, tak jsem jí chtěl pomoct. Našli jsme tři byty na prohlídky. Ten první se nám nelíbil, tak jsme šli na ten druhý, ten byl ještě horší. Ten třetí byl podle fotek hrozně hezký. Čekali jsme před domem, přicházel majitel, a když byl u nás, tak se zastavil a řekl: To jste mi jako nemohli říct dřív, že jste cikáni? Otočil se a šel pryč,“ šokoval svým příběhem zpěvák. Podobný přístup prý není výjimkou. „Kdybych nebyl známý, tak by asi máma bydlela na ulici. Ti majitelé jim byt pronajmou jen díky tomu, že jsem známý a že mi věří,“ dodal smutně.
„Znám spoustu Romů, kteří když hledají práci, tak jim ji nedají právě kvůli tomu, že jsou Romové,“ pokračoval ve smutném vyprávění. Podle něj by pomohlo, kdyby se například i na televizních obrazovkách více objevovaly slušné romské rodiny. „Je hrozná škoda, že třeba v seriálu Ulice lidi nevidí romskou rodinu, která je úplně normálně. Žádný stereotyp, že mají milion dětí, berou dávky a jsou na pracáku,“ myslí si Bendig.
Zdroj: podcast Agáty Hanychové