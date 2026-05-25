Kdybyste dělali moje povolání, první věc, která se stane na první divadelní zkoušce, je, že si vytáhnete cigára a dáte si kafe. Na filmovém place to funguje stejně. Přijedete ráno ve čtyři nebo v šest a první, co slyšíte, je: „Pane Langmajere, dáte si kávu?“ A přinesou vám příšerný kafe. A dalších čtyřicet let neděláte nic jiného, než že pijete kávu a kouříte cigarety. Takový je můj vztah ke kafi – prostě k mému povolání nezbytně patří. Kafe, cigáro a noha přes nohu. Cigaret jsem se zbavil, ale kafe piju dál.
Kdybych nad šedesátkou přemýšlel, asi se rozbrečím, říká Langmajer. O kávě i životě, který nezpomaluje
Charisma, dobrodružství a život bez brzdy. Jiří Langmajer má za sebou stovky filmových i divadelních rolí, energii ale nehledá jen na jevišti a před kamerou - dobíjí ji v horách, na cestách nebo u šálku poctivé kávy. Ani před šedesátkou nezpomaluje. Spíš naopak. „Snažím se lidem ukázat, že i když jsem třicet let jel sex, drogy, rock’n’roll, dá se z toho probrat,“ říká otevřeně v rozhovoru.
Nedávno jste uvedl na trh vlastní značku kávy. Odkud se Váš vztah ke kávě vzal?
Řada lidí si v určité fázi života pořídí veterána nebo vinici. Vy jste šel cestou vlastní kávy…
Je to taková moje radost na stáří a po čtyřiceti letech pití břeček na všech možných natáčeních a divadlech. Konečně jsem si řekl, že když už, tak abych měl na stáří něco hezkého, voňavého. Něco co mi chutná a mám to rád.
Vaše značka kávy nese jméno 3666 – podle Vašeho data narození, 3. 6. 1966. Jak ten nápad vznikl?
Když jsme se studiem Najbrt řešili, jak má ten sáček kávy vlastně vypadat, říkali jsme si, že dneska existuje strašně moc malých pražíren a potřebuje to něco výjimečného, nějaký silný vizuál. Řekl jsem: „Hele, narodil jsem se 3. 6. 1966, to je docela zvláštní den.“ A za čtrnáct dní přišli kluci s hotovým návrhem. Byl jsem z toho absolutně nadšený.
Původně jsme chtěli udělat jen jeden druh kávy. Sám jsem ji tři čtvrtě roku ochutnával a ladil. Dám za ni ruku do ohně, že je to kafe té nejvyšší kvality – za dva roky jsem nezažil nikoho, komu by nechutnala. Ale když jsem viděl ten černobílý vizuál a další barevné varianty, řekli jsme si, že uděláme víc druhů. A každý rok 3. června vydáme limitovanou edici podle toho, kam mě zrovna život zavane. Letošní limitovanou edicí bude kávu z Peru.
Chápu tedy správně, že Vás život letos zavane do Peru?
Ano. Minulý rok jsme měli Mexiko, protože jsem tam byl se potápět. A teď máme Peru, protože příští rok na jaře do Peru skoro na měsíc pojedu. Všechny ty kávy jsou propojené s mým životem a cestami. Žlutá je z Kolumbie, kde jsem byl několikrát v horách a dokonce sbíral kávu – mimochodem nepředstavitelně těžká práce. Zelená je z Tanzanie a má hezký přesah: pěstuje ji tam Čech. Takže český herec, české kafe, ale z Tanzanie.
Když už se bavíme o Vašem datu narození… Za pár dní oslavíte šedesátiny. Jak se cítíte?
Zatím nad tím moc nepřemýšlím, protože bych se asi rozbrečel. Ale pravda je, že se momentálně nacházím asi v nejlepší kondici za posledních třicet let, fyzicky i psychicky. Tak si to celkem užívám.
Pijete ještě alkohol?
Miluju plzeňské pivo. Ale bohužel mám tolik práce, že už piju jen příležitostně. Na druhou stranu jsem za život vypil tolik alkoholu, že i kdybych už nevypil ani kapku, stejně mě nikdo nedožene.
Jak narozeniny oslavíte?
Oslavím je úplně novou premiérou. Minulý týden jsme měli premiéru v divadle Ungelt, mém domovském divadle. Hrajeme ve dvou lidech jednu z posledních her Sama Sheparda a dneska ji uvádíme poprvé na letní scéně Ungelt. Takže jsem sem vlastně přijel rovnou ze zkoušky.
Jste teď před šedesátkou klidnější, než jste byl třeba ve třiceti? Nebo jste pořád stejný rebel?
Asi o čtyři sta padesát procent. Období mezi třiceti a čtyřiatřiceti bylo jedno z nejturbulentnějších období v mém životě.
Působíte ale, jako byste si s věkem spíš přidával než ubíral – lezete po horách, věnujete se skialpinismu, potápíte se se žraloky.
Chci lidem ukazovat, že ani padesátkou život nekončí. Je mi 60, mám za sebou čtyřicet let herecké kariéry, takže bych měl být úplně vyčpělý – a pořád nejsem. A i přesto, že člověk nevydělává miliardy, může si plnit svoje sny.
Byl jsem dvakrát v Himálaji, letos na Lofotech, mám zázemí v Peci pod Sněžkou a intenzivně se věnuji skialpinismu. V Peci pod Sněžkou pořádám akce „Na skialpy s Langošem“ a bývá to vyprodané během hodiny. Snažím se lidem ukázat, že i když jsem třicet let jel sex, drogy, rock’n’roll, dá se z toho probrat. A když máte vedle sebe někoho, kdo vás drží a má vás rád, což já mám, tak si můžete dovolit i to, co si dovoluji já ve svém věku.
Jaké máte další cestovatelské sny?
Tenhle rok jsem se měl odjet potápět do Kalifornského zálivu, k čemuž z různých důvodů nedošlo a já doufám, že k tomu dojde. Potápění jsem dělal mnoho let, a asi před pěti lety jsem ho pověsil na hřebík. Tímhle bych ho chtěl definitivně zakončit. A přál bych si konečně viděl to, po čem jsem celý život pod vodou tak toužil – velké ryby.
A co profesní sny?
Těch už mám minimum. Co se týče divadla, tak jsem absolutně saturovaný – zvlášť v divadle, ve kterém nyní hraju. A co se týče filmů, nemám nic, co bych chtěl víc. Za měsíc začínáme natáčet celovečerní Lajnu, příští rok by snad mělo vzniknout pokračování Copak je to za vojáka…, na podzim budu točit pohádku podle scénáře Zdeňka Svěráka s Viktorem Polesným. A v únoru zkouším další komedii v Komorním divadle Kalich. Takže mám plno minimálně do příštího léta. A už na mě číhají všechna ta divadla, abych u nich hrál příští podzim. A v tomhle teďka žiju.
Když to tak poslouchám, moc volného času Vám asi nezbývá.
Člověk se v tom musí nějakým způsobem cítit šťastně, protože jinak to prostě nejde. Je fantastické, že vím, že mám hodně práce a že dozajista i nějaké peníze vydělám – že všechna divadla, ve kterých hraju, jsou neustále vyprodaná a že většina filmů, které točím, jsou úspěšné.
Ale na druhou stranu, do Česka například jezdí spousta fantastických jazzových muzikantů z celého světa, a já z nich vidím tak deset procent. Z lidí, které obrovsky toužím vidět. Dřív bych musel jet do Ameriky, do New Yorku, a dnes oni jezdí sem. Ale většinou to je tak, že ve stejnou dobu zrovna hraju v divadle. Takže je to na jednu stranu báječný pocit, ale na druhou stranu je to někdy frustrující – že vám utíkají věci, které vám mohou ještě mnohem víc zpříjemnit život. A to už vůbec nemluvím o volném čase, o čase s mojí ženou, o čase s mými dětmi a o čase, který bych rád věnoval mému vnukovi.
Nedávno jste si dal pauzu od natáčení. Jaké to bylo?
Ano, dal jsem si pauzu asi tři čtvrtě roku. Zkoušel jsem v divadle a měl jsem zároveň celý půlrok točit kriminálku Anděl. Ale řekl jsem si, že si prostě dám oraz – že se na tu práci chci maximálně soustředit. Tak jsem to natáčení odmítl. Což je jako kdybyste z okna vyhodili tašku peněz, kterou byste měli tak na dva roky.
Bude Vám 60 a působíte, že pořád jedete naplno.
Mám štěstí, že pracuji s lidmi a na projektech, v divadle i ve filmu, které za to stojí. A taky mám zatím to štěstí, že nemusím brát idiotskou práci jen proto, že mi za ni zaplatí. V tom mám oproti některým stejně dobrým kolegům obrovské štěstí.
