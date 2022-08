"Kdyby Bůh chtěl, abychom viděli do břicha, udělal by tam okno," říká Erika Stárková

Přestože si Erika Stárková uvědomuje rizika, která mohou být s domácím porodem spojena, je přesvědčená, že udělala správně. "V mnoha zemích to je naprosto běžné, pokud je žena fyziognomicky zdravá. Stejně běžné jsou porodní domy. Všechno tam probíhá pokud možno přirozenou cestou. Nastávající maminky nechodí na ultrazvuky a běžné gynekologické prohlídky. Mají své porodní asistentky a duly, což jsou zkušené porodní báby, které jsou hmatem, sluchem a napojením se na ženu schopné nahradit běžná gynekologická vyšetření," uvedla herečka v rozhovoru pro Novinky.cz.

"Funguje to i u nás v Praze díky porodní asistentce Ivaně Königsmarkové. Ráda cituju její větu ohledně ultrazvuku a screeningu: 'Kdyby pánbůh chtěl, abychom viděli do břicha, udělal by tam okno,'" dodala Stárková.

Osmatřicetiletá rodačka z Nového Města na Moravě dále ubezpečila, že k doktorům chová respekt. "Mnohokrát mi v životě pomohli, ale myslím, že o porodu by měla rozhodovat žena, která sama dokáže vycítit, co je správné. Naše těla umí přirozeně rodit a děti umějí přicházet na svět," prohlásila.

Stárková s partnerem se ve volných chvílích věnují hudbě. Právě to je směr, kterým by se v budoucnu chtěla vydat. "Jednou chci mít svoji kapelu, ale věřím, že všechno má svůj čas. Nikam se zatím nehrnu," prozradila. Momentálně mají za sebou dvě koncertní vystoupení a jednou týdně natáčí hudební pořad na internetovém rádiu. Kromě toho její partner vyrábí šperky a oblečení, které pak společně prodávají na trzích a festivalech.