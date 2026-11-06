Kolem Jaromíra Soukupa je po delší odmlce zase rušno. Poté, co se bývalý mediální magnát stáhl z veřejného života kvůli srpnovému brutálnímu napadení, se objevily fotografie, na nichž sedí v restauraci s neznámou ženou. A zatímco jeho bývalá partnerka Eva Feuereislová se ještě před pár dny s úsměvem tvářila, že by tajemnou společnicí mohla být ona, nyní se ozvala žena, která tvrdí, že na snímcích je ve skutečnosti zachycena právě ona.
Kdo stojí po boku Jaromíra Soukupa? Po napadení se kolem něj objevila žena, která mu chce dát šanci
Eva Feuereislová si zřejmě myslela, že má po boku Jaromíra Soukupa stále své místo. Když se objevily fotografie podnikatele s neznámou ženou, začala kolem nich sama naznačovat, že by společnicí mohla být ona. Jenže teď se ozvala jiná žena a promluvila o jejich vztahu.
Čtyřiačtyřicetiletá Jana se redakci Expresu ozvala poté, co viděla rozhovor s Feuereislovou. „Ozvala jsem se vám z toho důvodu, že jsem viděla rozhovor se slečnou Evou a ráda bych uvedla věci na pravou míru. To já jsem byla s Jaromírem Soukupem na večeři v restauraci,“ vysvětlila.
Jako důkaz uvedla název podniku, který odpovídal místu, kde byly fotografie pořízeny. Zároveň zdůraznila, že podrobnosti o jejich setkávání nechce veřejně rozebírat. „Nemám potřebu komentovat okolnosti ani charakter našich setkání, jde o mou soukromou záležitost a nevidím důvod ji veřejně rozebírat. Chci ale předejít dalším spekulacím,“ dodala.
A jaký vztah vlastně s podnikatelem má?
Jana, která pracuje v psychologickém poradenství přiznala, že se znají už přibližně dva roky. Intenzivněji spolu ale komunikují teprve od konce léta. „Řeknu to úplně na rovinu. S Mirkem jsme takoví lepší přátelé. Jak to mezi sebou máme, to už si nechám pro sebe,“ uvedla tajemně a nevyloučila tak možnost intimního poměru. „Mirek, ať už je jakýkoliv a jakou má za sebou minulost, si myslím, že si zaslouží šanci,“ dodala přesvědčeně.
Jana se vyjádřila také k Soukupovu zdravotnímu stavu po napadení, při němž utrpěl vážná zranění ruky a musel podstoupit několik operací. Podle ní se stále potýká s následky a potřebuje hlavně klid. „Co se týče Mirkovy ruky, vypadá to na trvalé následky, ale nechci do toho nijak zasahovat ani dělat závěry, to je na lékařích a na stavu poranění a hojivosti,“ upozornila. „On je teďka trochu více stažený, potřebuje čas a klid. Má to po tom napadení opravdu těžké.“