Kdo má šanci získat Českého slavíka? Pořadatelé odtajnili seznam možných výherců

"Jelikož do konce hlasování zbývá už jen měsíc, rozhodli jsme se odhalit abecední seznam jednadvaceti interpretů, kteří se zatím umístili na čelných místech ve svých kategoriích. Podle dosavadních výsledků hlasování je velmi pravděpodobné, že mezi vítězi bude někdo právě z nich," uvedl ředitel ankety Jakub Horák.

Zpěvák

Mezi mužskými interprety mimo žánr hip hop a rap má podle zveřejněného seznamu šanci na výhru například Tomáš Klus, Xindl X, Tomáš Ortel, Pokáč, Marek Ztracený či Mirai Navrátil, který bude od 16. října soutěžit v taneční show StarDance.

Zpěvačka

V kategorii zpěvaček se mezi nejlepší probojovaly hudební hvězdy Lucie Bílá, Ewa Farna, Debbi, Marie Rottrová, Lenny nebo také influencerka Dominique Alagia, která své štěstí zkouší i v soutěži SuperStar.

Kapela

Do výběru nejoblíbenějších kapel se dostaly skupiny jako Slza, Mirai, Jelen, Ortel, Tři sestry či Kryštof.

Hip hop a rap

V zajímavé kategorii hip hop a rap mohou podle předběžných výsledků hlasování výhru získat rappeři Řezník, Yzomandias, Smack One, Paulie Garand či Viktor Sheen a Cashanova Bulhar, kteří momentálně patří mezi nejposlouchanější a nejbohatší rapové hudebníky Česka. V této kategorii se mezi jednadvaceti umělci objevila jen jedna žena, rapperka Sharlota.

Hlasování

Zájemci mohou v anketě Český slavík 21 hlasovat jako dřív v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Skupina a nově v kategorii Hip hop & Rap. Po skončení hlavního hlasování mohou zájemci od 6. listopadu hlasovat ještě v kategorii Objev roku. Pro tuto kategorii budou hlasující vybírat z předem nominovaných. Hlasy pro tyto hudební nováčky lze posílat až do poloviny galavečera, který se bude konat 19. listopadu v Hudebním divadle Karlín a živě ho odvysílá televize Nova.

V minulém hlasování za první místo dávali tři body, za druhé dva a za třetí jeden bod. "Principem hlasování D21 je, že každý volič má více hlasů. Konkrétně v Českém slavíku 21 může hlasující zvolit až pět interpretů, kterým chce dát svůj hlas. Pro sjednocení společnosti je v systému D21 důležité, že volič může vyjádřit své preference stejnou silou. To je důležité zejména v politice, kde kandidát, který rozděluje společnost, nedostane ty druhé a třetí hlasy. Šanci tak mají vyhrát sjednocující kandidáti, kteří dostanou hlasy i od toho, kdo volí někoho jiného," řekl ČTK Janeček, který je od roku 2013 autorem tohoto způsobu hlasování.

Vzhledem k tomu, že hlasování potrvá ještě měsíc, v nejpopulárnější jednadvacítce se mohou objevit zcela jiná jména. Mezi fanoušky nominovanými hudebníky, kteří se do této doby neprobojovali do předních pozic, je například i zesnulý David Stypka či Štěpán Kozub. Stypka by případného slavíka sice získal in memoriam, splňuje však podmínku, že v minulém roce byl hudebně aktivní na české scéně.

Vzhledem k momentálně velké popularitě herce seriálu sKORO NA mizině Štěpána Kozuba, je též možné, že i on by během následujícího měsíce mohl atakovat populární jednadvacítku. Kozub na sebe upozornil v hudební formaci Krhut Kozub.