Ačkoliv se rozpad manželství MMA bijce Karlose Vémoly s matkou jeho tří dětí mohl navenek zdát náhlý, Lela ve svém obsáhlém prohlášení adresovaném médiím přiznala, že se pro definitivní konec vztahu rozhodla už v prosinci 2025.
Kdo je žena, která odvedla Karlose Vémolu od rodiny, zatímco Lela v nemocnici bojovala o zdraví syna?
Přestože to ještě donedávna vypadalo, že po dubnovém odloučení najdou manželé Vémolovi společnou řeč, fotografie Karlose s jinou ženou v ulicích Olomouce naděje na usmíření alespoň prozatím definitivně pohřbily. Pomyslnou tečku za bouřlivým vztahem pak udělala Lela svým obsáhlým prohlášením, v němž uvedla, že o vztahu svého manžela s ženou, která jí je nápadně podobná, věděla už dlouhé měsíce.
Ačkoliv se rozpad manželství MMA bijce Karlose Vémoly s matkou jeho tří dětí mohl navenek zdát náhlý, Lela ve svém obsáhlém prohlášení adresovaném médiím přiznala, že se pro definitivní konec vztahu rozhodla už v prosinci 2025.
„Během našeho manželství jsem se dlouhá léta snažila udělat maximum pro zachování rodiny. Mnohé věci jsem odpustila, mnohé jsem přehlížela a vždy jsem myslela především na naše děti,“ svěřila se s tím, že od manžela chtěla odejít ještě před Vánocemi, kvůli dětem však své rozhodnutí odložila.
Následovaly však události, které nikdo nečekal – těsně před svátky si pro Vémolu přišla policie a on strávil necelý měsíc ve vazbě. Lela tehdy cítila, že je její povinností stát po jeho boku a být oporou celé rodině v jedné z nejtěžších životních zkoušek.
Lela v nemocnici, manžel s milenkou
Nejbolestnější momenty prožívala Lela v období, kdy se jim narodil syn Arnold a potýkal se s vleklými zdravotními problémy. Právě tehdy se dozvěděla o manželově poměru.
„Náš syn trávil dlouhá období v nemocnici a přitom jsem se musela vyrovnávat s tím, že můj manžel měl delší dobu vztah s paní Monikou B. Tato informace pro mě nebyla žádnou novinkou,“ přiznala otevřeně s tím, že o přítomnosti jiné ženy v jejich životě věděla od narození syna.
I přes tuto bolest se rozhodla mlčet: „Nikdy jsem se nerozhodla řešit naše soukromí přes média, protože jsem vždy chránila především naše děti.“
Definitivní tečka
Lela neskrývala zklamání nad tím, že do jejich manželství vstoupila žena, která má sama zkušenost s rodičovstvím. „Je pro mě velmi smutné, že žena, která sama prošla rozvodem a je mámou, se rozhodla vstoupit do vztahu se ženatým mužem, který byl otcem tří malých dětí,“ napsala v prohlášení a dodala, že právě tato situace byla pro ni definitivní tečkou za manželstvím a znamenala rozpad rodiny.
Po nekonečném a bolestivém období zmatků tak Lela učinila jasné rozhodnutí: „Dnes můžu s čistým svědomím říci, že jsem pro náš vztah udělala maximum. Nakonec jsem dospěla k závěru, že pro naše děti bude lepší vyrůstat se dvěma klidnými a vyrovnanými rodiči než v nefunkčním manželství.“
Spálené mosty
Přestože se Karlos Vémola měl snažit situaci zachránit, Lela už je po mnoha lichých pokusech neoblomná. „Do poslední chvíle se můj manžel snažil zachránit naše manželství a i poté, co jsem se s dětmi odstěhovala, dělal vše pro to, abychom se vrátili a opět byli kompletní rodinou,“ potvrdila.
Jedním dechem ale dodala: „Vážím si této snahy, ale ve svém rozhodnutí jsem už měla jasno. Po všem, čím jsme si během let prošli… jsem věděla, že cesta zpět už pro mě neexistuje.“ Nyní se chce plně věnovat dětem a nové životní etapě.
Identita Moniky B. odhalena
Tajemnou blondýnkou, se kterou se MMA bijec bez ostychu ukazoval v Olomouci a navštěvoval s ní hotel Theatre, je česká influencerka Monika Naomi. Podobnost s Lelou je v jejím případě až zarážející.
Obě ženy spojují dlouhé blond vlasy, výrazný dekolt a slabost pro luxusní životní styl. Navíc, jak Lela bolestně zmínila, i Monika Naomi je maminkou a vychovává malého syna. Dokonce se ukázalo, že si obě ženy oblíbily stejná místa, jako je luxusní hotel Hrad Kunzov.
Lela zároveň požádala média, aby její jméno už nespojovala s Monikou B. ani s žádnou jinou ženou z Vémolova okolí. „Jeho soukromý život je už výlučně jeho věcí. Já mám tuto kapitolu uzavřenou a chci se plně věnovat svým dětem a novému životu,“ uvedla ve svém prohlášení.