Taťána Kuchařová dokázala něco, co je v případě známé osobnosti poměrně neobvyklé. O jejím novém vztahu se dlouhé měsíce prakticky nevědělo a identitu muže po jejím boku se podařilo udržet v tajnosti až do samotné svatby. Teprve po ní začaly vycházet najevo detaily, které ukazují, že vztah s Ondřejem Havlíčkem rozhodně nebyl žádnou čerstvou známostí.
Kdo je nový manžel Taťány Kuchařové? Ondřej vlastní kliniku a s modelkou má byt za 19 milionů
Taťána Kuchařová se podruhé vdala. Ještě před svatbou s Ondřejem Havlíčkem ale dvojice udělala zásadní krok – pořídila si společný byt za více než 19 milionů korun. Zatímco nový vztah dlouho tajila, minulost s Ondřejem Brzobohatým ji stále dohání u soudu.
Někdejší Miss World se za stomatologa Havlíčka provdala v sobotu 29. srpna na zámku v Opočně. Novinku následně potvrdila sama sérií svatebních fotografií. „S pokorou, vděčností a obrovskou radostí vstupujeme do další kapitoly naší cesty…,“ napsala k nim. Na sobě měla šaty od české návrhářky Zuzany Lešák Černé.
Společné bydlení přišlo ještě před veselkou
Že spolu dvojice plánovala budoucnost už delší dobu, naznačuje i krok, který udělala několik měsíců před svatbou. Letos na jaře si Kuchařová s Havlíčkem pořídili společný byt na pražském Smíchově za 19,34 milionu korun. Podle informací Blesku byla podstatná část kupní ceny financována hypotékou a každý z partnerů získal polovinu nemovitosti.
Pro Kuchařovou přitom nejde o stěhování do úplně neznámých končin. Smíchovu zůstala věrná i po rozpadu prvního manželství s Ondřejem Brzobohatým a také nové společné bydlení se nachází právě v této části Prahy.
Ondřej Havlíček je lékař a je spojený se stomatologickou klinikou DekaDent. S Kuchařovou ho ale nespojuje pouze soukromý život. Působí také ve správní radě Nadace Krása pomoci, jejíž předsedkyní je právě bývalá světová královna krásy. Jejich společné působení potvrzuje i samotná nadace. Ta se dlouhodobě věnuje zejména problematice stárnutí, pomoci seniorům a nově také podpoře lidí nad padesát let při hledání pracovního uplatnění.
Pro svatbu se vrátila domů
Ani výběr místa pro svatební den zřejmě nebyl náhodný. Přestože se Kuchařová narodila ve slovenské Trnavě, vyrůstala právě v Opočně a opakovaně o něm mluví jako o svém domově. Odtud se také v roce 2006 vydala do světa soutěží krásy a jako osmnáctiletá se stala první Češkou, která dokázala získat titul Miss World.
Zámek navíc už jednu rodinnou veselku zažil. Před třemi lety se v jeho areálu vdávala Kuchařové mladší sestra Kristýna. Tentokrát se na stejné místo vrátila jako nevěsta sama Taťána.
Nové manželství přichází deset let po její první svatbě. Ondřeje Brzobohatého si vzala v červnu 2016 na pražském Strahově. Na konci roku 2021 dvojice oznámila rozchod a následující rok následoval civilní rozvod. Dozvuky někdejšího vztahu ale Kuchařovou provázejí dodnes.
Minulost ještě není definitivně uzavřená
V lednu letošního roku totiž Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl ve vleklém sporu bývalých manželů souvisejícím mimo jiné s informacemi z církevní žaloby, kterou Kuchařová podala v souvislosti se snahou o anulaci jejich církevního sňatku. Podle prvoinstančního rozsudku se mají bývalí manželé vzájemně omluvit, Kuchařová má navíc Brzobohatému zaplatit 250 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy.
Tím ale právní příběh neskončil. Rozsudek nebyl pravomocný a právní zástupkyně Kuchařové po jeho vyhlášení avizovala odvolání. Zatímco tak bývalá Miss World o posledních kapitolách prvního manželství stále bojuje před soudy, v soukromí už otevřela kapitolu úplně novou. Tentokrát ji navíc dokázala před zraky veřejnosti rozepsat téměř celou potají.