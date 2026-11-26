Mezi usedlostí na Vysočině a Prahou, kam dojíždí za prací, pendluje herečka Vanda Hybnerová už dvaatřicet let. Zatímco v Praze sbírá podněty a neustále komunikuje, na venkově nachází potřebný odstup a klid k vnitřnímu zpracování všech zážitků. Nekonečná a často fyzicky náročná manuální práce pro ni představuje nejlepší psychoterapii, při které nezbývá prostor na banální městské úzkosti.
„Každou chvíli hoříme a máma se ptá, co s ní bude, až umřu.“ Vanda Hybnerová o soužití s nemocnou maminkou
Herečka Vanda Hybnerová žije dva zdánlivě odlišné životy. Jeden patří divadlu a herectví, druhý Vysočině, vlastnímu ranči a zvířatům. V posledních letech k tomu přibyla také péče o stárnoucí a nemocnou maminku. Jak se vyrovnává s proměnlivostí života, s odcházením nejbližších a proč je pro ni tak očistné sbírat na pastvině koňské bobky?
Mezi usedlostí na Vysočině a Prahou, kam dojíždí za prací, pendluje herečka Vanda Hybnerová už dvaatřicet let. Zatímco v Praze sbírá podněty a neustále komunikuje, na venkově nachází potřebný odstup a klid k vnitřnímu zpracování všech zážitků. Nekonečná a často fyzicky náročná manuální práce pro ni představuje nejlepší psychoterapii, při které nezbývá prostor na banální městské úzkosti.
„Házím lopatou a je mi dobře. Fyzická práce je fantastická na jakýkoliv zármutek. Když člověk seká dříví, nemůže myslet na daň z pozemku nebo na novou premiéru, musí dávat pozor, aby si neusekl prsty. Ráno nakrmím slepice a nebudím se s telefonem v ruce a politikou,“ popisuje svá rána na farmě. Přírodní koloběh ji drží pevně nohama na zemi a učí pokoře před věcmi, které člověka přesahují.
Kromě toho se Vanda stala také ambasadorkou projektu mobilních hospiců Dožít doma. Vychází přitom z vlastní náročné zkušenosti s péčí o maminku po cévních mozkových příhodách. Právě tehdy si uvědomila, jak málo jsme na podobnou životní situaci připraveni.
„Máte tisíce knih, jak na těhotenství, tak na malé děti, na všechno jsou poučky. Ale nikdo vám neřekne: budete mít rodiče po dvou mrtvicích a takhle vám to změní život,“ zdůrazňuje herečka velkou životní pravdu a dodává:„Všecko, co investujete do toho dítěte, se vám vrací v podobě radosti z toho tvora. Ale tady je to úplně obráceně. Tady furt něco investujete a jde to dolů, což vás nutně vede do depresí a pocitu marnosti, protože víte, že to směřuje k té smrti.“
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Maminčina postupující nemoc mění její vnímání reality, ale i každodenní chod domácnosti. Maminka se mentálně vrací do dětských let, čímž často vznikají situace vyžadující obrovskou dávku trpělivosti. Vanda se naučila přijímat tyto nelehké okamžiky s osobitým nadhledem.
„Ona už vlastně je v nějakým stavu, kdy vnímá přítomnost, ale ten mozek odchází prostě do nějakého lesa, ve kterým neplatí pravidla běžného denního provozu. Moje maminka je silný kuřák, takže každou chvíli někde hoříme, protože jí nemůžu sebrat cigarety. To je jediná její radost,“ vypráví současnou realitu všedních dní.
Maminka už má samozřejmě ve svém věku nárok i na vlastní vrtochy, nad kterými ale Vanda s úsměvem dokáže mávnout rukou. „Když jí něco nechutná, tak to strčí do šuplíku, kde se to najde za čtrnáct dní,“ popisuje herečka. Vedle těchto drobných každodenních příhod ale přicházejí i náročnější chvíle. „Občas se mě třeba zeptá: A co se mnou bude, až umřeš?“ popisuje.
Herečka přiznává, že po vzoru ze svého dětství měla dlouho tendenci zvládnout všechno sama a odmítala varování okolí. „Člověk si musí sáhnout na dno, aby si uvědomil, že si o tu pomoc musí říct a nemít výčitky, že zklamal. V létě jsem mámu vozila na pár dnů do denního stacionáře, abych mohla mít den, kdy nemusím řešit, jestli nám hoří polštář a jestli se někde ztrácí po vesnici,“ přiznává otevřeně.
Shodou náhod není téma smrti pro herečku tabu ani v divadle, kde v autorské inscenaci Funerál zpracovává zkušenosti z exkurzí na patologii i v chladicích boxech. Je fandou ekologických pohřbů, kdy se tělo zemřelého přirozeně přeměňuje na hmotu podobnou humusu a s klasickým formálním pohřbem s elektronickými svíčkami a temnou hudbou byste u ní rozhodně nepochodili.
Vzpomínky na blízké v rodině herečky zkrátka nenesou patos. „Když jdeme za tátou na Vyšehrad na hřbitov, tak si tam dospělí členové rodiny vždycky dáme cigáro. Táta měl cigaretu pořád, tak mu tam na Dušičky vždycky zapálíme,“ vypráví Vanda, jak vypadá u nich v rodině dušičková návštěva u legendárního mima Borise Hybnera.