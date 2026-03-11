Seriál Ulice už více než 20 let patří mezi oblíbené pořady v řadě českých domácností. Otevírá také důležité společenské otázky. Mezi jednu z nich patří i tzv. drink spiking, tedy situace, kdy je do pití nic netušícího člověka přidána droga. To se stalo v Ulici Žofii, kterou představuje herečka Kateřina Ujfaluši. Na maturitním plese ji někdo omámil a kamarádi ji našli v bezvědomí na záchodcích. „Stalo se mi to taky,“ šokuje svým prohlášením dcera slavného fotbalisty.
Kateřinu Ujfaluši zdrogovali v parku. „Pamatuji si jeden lok vína a pak okno,“ říká
Mladá herečka Kateřina Ujfaluši, dcera fotbalisty Tomáše Ujfalušiho, je jednou z hvězd nekonečného seriálu Ulice. Právě díky natáčení jedné ze scén se jí vrátily vzpomínky na velmi nepříjemný zážitek, kdy ji někdo zdrogoval.
„Stalo se to před třemi lety v létě,“ svěřila Ujfaluši Aha! „Byli jsme s kamarády venku v parku, já měla čerstvých osmnáct let. Bylo nás tam pár, mezi námi samozřejmě i kluk, který se mi v tu dobu líbil,“ rozvyprávěla se mladá herečka. „Vůbec nevím, co se stalo, jen si pamatuji, že jsem si dala jeden lok vína, a najednou okno,“ popisuje typickou situaci, která je noční můrou všech rodičů dospívajících dětí. „Mamka mi zpětně vše popisovala, byla úplně vyděšená a bála se,“ říká Kateřina, která se dle vlastních slov z nepříjemného zážitku poučila. „Piju už jen ze své skleničky a nikde pití nenechávám, raději si koupím nové,“ uzavírá Ujfaluši. Bohužel není zdaleka jediná, kdo si něčím takovým prošel.
Stejnou zkušenost má i zpěvačka Natálie Grossová. Tu někdo zdrogoval během její dovolené na Tenerife ve vyhlášené klubové oblasti Las Veronicas. „Jeden den se nám stala opravdu nemilá věc, chci vás všechny varovat. Nechoďte na Tenerife do Las Veronicas, protože nám tam hodili do pití očividně nějakou strašnou sra*ku,“ popsala na svém instagramovém profilu. „Dali jsme si dva drinky a druhý den jsme museli jet do nemocnice na kapačky, protože nám bylo strašně zle,“ pokračovala ve vyprávění. „Okno máme až od té doby, co jsme nastoupili do taxíku. Druhý den nás odvezla rychlá. Opravdu to nebylo nic příjemného,“ píše Grossová. „Vždycky si dáváme pozor na pití a tady to muselo přijít nejspíš od barmana. Dávejte na sebe pozor,“ uzavřela své vyprávění.
Nebezpečí drink spikingu spočívá v tom, že účinky bývají rychlé a výrazné – oběť může být náhle dezorientovaná, unavená, ztratit paměť nebo i vědomí. Kvůli tomu si pak často není schopna vybavit, co se přesně stalo. Jde tedy o velmi vážný zásah do fyzické i psychické integrity člověka. „Ohroženi jsou mladí lidé, kteří se pohybují v barech nebo na diskotékách. Existují kluby, kde jsou domluveni přímo barmani nebo barmanky, kteří takhle nevědomky obětem přidají stimulační látku do drinků,“ upozorňuje v podcastu Nory Fridrichové komisařka 3. oddělení Terezie Janíková. „Ta látka vás pak stimuluje nebo dostane do stavu, kdy o sobě nevíte a přibližně do 15 až 30 minut vypnete. Takové látky většinou nemají žádnou příchuť, nelze je tedy v drinku rozpoznat," dodává Janíková.