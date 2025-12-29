Přeskočit na obsah
29. 12. Judita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Kateřina Zemanová je v péči lékařů, kteří zachránili jejího otce Miloše Zemana

Kateřina Zemanová s rodiči
Kateřina Zemanová s rodičiFoto: Profimedia
Kateřina Zemanová s rodiči
Kateřina Zemanová s rodičiFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Dcera bývalého prezidenta Miloše Zemana, Kateřina Zemanová, žije dlouhodobě ve Španělsku. Nyní se ale vrátila do rodné vlasti – nejen kvůli tomu, aby se svými rodiči oslavila vánoční svátky.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Sám bývalý prezident Miloš Zeman prozradil, že jeho jednatřicetiletou dceru Kateřinu Zemanovou trápí závažné zdravotní problémy. Ty byly také jedním z hlavních důvodů, proč momentálně pobývá v Lánech u rodičů, a ne ve španělské Barceloně, kde dlouhodobě žije a pracuje. 

Ivana Zemanová
Ivana Zemanová

Proměny Ivany Zemanové. První dáma odchází z Hradu, na módu si příliš nepotrpěla

Celebrity

„Dceru léčí pan profesor Keil, který mne na podzim operoval. Je to špičkový lékař, to samé platí o jeho týmu,“ prozradil Blesku Zeman s tím, že tím, co jeho dceru trápí, by měly být žaludeční vředy. „Požádali jsme ho, zda by se Kačenky ujal, a to se také stalo. Léčba probíhá, ale ještě to chce čas,“ doplnil bývalý prezident. Přesněji se ale o diagnózu svého dítěte nezajímal. „Přesněji jsem to nestudoval, ale věřím, že se to všechno zlepší,“ věří v její uzdravení.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Žaludeční vředy: Jak je poznat a co na ně pomáhá?

Zeman týmu, který ji ošetřuje, naprosto důvěřuje, ostatně to byli právě oni, kdo mu na podzim zachránili život, když se musel podrobit hned dvěma operacím abscesu a krvácejícího polypu na tlustém střevě. Momentálně je tak stále v rekonvalescenci. „Jsem jako staré auto, které je stále třeba opravovat, aby jelo. Ale už je to lepší. Těším se z každého nového dne,“ doplnila bývalá hlava státu.

Reklama

Zeman se zmínil i o tom, jak s rodinou oslavili svátky a že spolu stráví i poslední okamžiky tohoto roku. Pochlubil se také tím, co našel pod vánočním stromečkem. „Dostal jsem k Vánocům hodně knih, tak si budu číst a sledovat přitom svoji japonskou zahradu,“ sdělil své plány. 

VDEO: Prezident Zeman: Karel Gott spojoval mnohé generace. To se téměř žádnému zpěvákovi nepodaří

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama