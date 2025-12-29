Sám bývalý prezident Miloš Zeman prozradil, že jeho jednatřicetiletou dceru Kateřinu Zemanovou trápí závažné zdravotní problémy. Ty byly také jedním z hlavních důvodů, proč momentálně pobývá v Lánech u rodičů, a ne ve španělské Barceloně, kde dlouhodobě žije a pracuje.
Kateřina Zemanová je v péči lékařů, kteří zachránili jejího otce Miloše Zemana
Dcera bývalého prezidenta Miloše Zemana, Kateřina Zemanová, žije dlouhodobě ve Španělsku. Nyní se ale vrátila do rodné vlasti – nejen kvůli tomu, aby se svými rodiči oslavila vánoční svátky.
„Dceru léčí pan profesor Keil, který mne na podzim operoval. Je to špičkový lékař, to samé platí o jeho týmu,“ prozradil Blesku Zeman s tím, že tím, co jeho dceru trápí, by měly být žaludeční vředy. „Požádali jsme ho, zda by se Kačenky ujal, a to se také stalo. Léčba probíhá, ale ještě to chce čas,“ doplnil bývalý prezident. Přesněji se ale o diagnózu svého dítěte nezajímal. „Přesněji jsem to nestudoval, ale věřím, že se to všechno zlepší,“ věří v její uzdravení.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Žaludeční vředy: Jak je poznat a co na ně pomáhá?
Zeman týmu, který ji ošetřuje, naprosto důvěřuje, ostatně to byli právě oni, kdo mu na podzim zachránili život, když se musel podrobit hned dvěma operacím abscesu a krvácejícího polypu na tlustém střevě. Momentálně je tak stále v rekonvalescenci. „Jsem jako staré auto, které je stále třeba opravovat, aby jelo. Ale už je to lepší. Těším se z každého nového dne,“ doplnila bývalá hlava státu.
Zeman se zmínil i o tom, jak s rodinou oslavili svátky a že spolu stráví i poslední okamžiky tohoto roku. Pochlubil se také tím, co našel pod vánočním stromečkem. „Dostal jsem k Vánocům hodně knih, tak si budu číst a sledovat přitom svoji japonskou zahradu,“ sdělil své plány.