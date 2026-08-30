Pražský dům, který byl dlouhé roky spojený s Miroslavem „Mekym“ Žbirkou a jeho rodinou, právě prochází výraznou proměnou. Kateřina Žbirková se pustila do rekonstrukce prvorepublikové vily ve Strašnicích a fanouškům ukázala, že stavební práce už jsou v plném proudu. Na snímcích ze zahrady nechybí lešení ani čtyřnohý „stavební dozor“.
Kateřina Žbirková mění domov po Mekym. Pět let po jeho smrti se pustila do velké přestavby
Pět let po smrti Miroslava „Mekyho“ Žbirky se jeho vdova Kateřina dál stará o zpěvákův odkaz a nyní se pustila i do velké proměny jejich prvorepublikové vily ve Strašnicích. Vedle rekonstrukce připravuje další projekty spojené s jeho hudbou a stále odmítá spekulace o novém vztahu.
Ani při rekonstrukci přitom vdova po slavném zpěvákovi neztratila smysl pro humor. „Obrázky z naší zahrady aneb ta přestavba není jednoduchý proces a málokdo se v něm vyzná (kdepak jsem to jen slyšela),“ napsala k fotografiím.
Pozornější čtenáři v narážce snadno poznají slavnou větu někdejšího komunistického funkcionáře Miloše Jakeše z projevu na Červeném Hrádku. Právě jeho výrok o tom, že „přestavba není jednoduchý proces“, se po roce 1989 stal jedním ze symbolů jeho legendárního vystoupení.
Od Mekyho smrti uplyne v listopadu pět let
Proměna rodinného domu přichází v období, kdy se blíží další významné výročí. Miroslav Žbirka zemřel 10. listopadu 2021 ve věku 69 let. Letos na podzim tak od jeho smrti uplyne už pět let. Kateřina Žbirková se během této doby stala hlavní strážkyní jeho hudebního odkazu. A rozhodně nejde jen o vzpomínání. Společně se synem Davidem například dokončila album Posledné veci, věnovala se výstavám připomínajícím zpěvákův život a podílí se na dalších projektech, které Mekyho hudbu vracejí na pódia i k posluchačům.
Sama už dříve popsala, že po manželově smrti musela některé emoce odsunout stranou a k péči o jeho pozůstalost začít přistupovat téměř pracovně. „Poté, co jsem musela dokončit se synem Mekyho album Posledné veci, obrnila jsem se a beru to vše pracovně,“ řekla.
Mekyho hudba bude znít i letos na podzim
A rok 2026 je v tomto směru mimořádně nabitý. Jen několik dní před zveřejněním fotografií z rekonstrukce oznámil Žbirkův oficiální web další projekty. Na podzim vyjde kolekce Miro Žbirka: Special, která má poprvé na vinylu nabídnout skladby mimo jeho řadová alba, včetně raných a vzácnějších nahrávek. Výběr připravil Juraj Čurný právě ve spolupráci s Kateřinou Žbirkovou. Na 20. října je navíc v pražském Obecním domě naplánovaný další koncert Miro Žbirka Symphonic Night.
Projekt už v předchozích letech přilákal vyprodaná publika. „Nedávno, po dvou vypredaných koncertoch v Zlíne mi ktosi povedal: Tak už zase bookuješ Mekyho! Je to tak a mám veľkú radosť, že Miro Žbirka Symphonic Night sa vďaka záujmu divákov pomaly stáva zavedenou koncertnou značkou,“ uvedla Žbirková loni na oficiálním zpěvákově webu.
Ve hře je také hraný film
Tím ale její plány kolem manželova odkazu nekončí. Už dříve prozradila, že se připravuje také hraný životopisný snímek. „Momentálně je v procesu hraný film o mém manželovi. Miluji životopisné filmy, takže pokud to vyjde, budu ráda,“ řekla.
Žbirková má s filmařinou zkušenosti. Jako koproducentka se podílela už na dokumentu Meky režiséra Šimona Šafránka a později spolupracovala také na dokumentu věnovaném Báře Basikové. Zároveň však zatím nejsou veřejně známé bližší podrobnosti o připravovaném hraném filmu ani datum jeho uvedení.
Na nový vztah prý nemyslí
Zatímco kolem práce a Mekyho odkazu má Kateřina Žbirková stále napilno, o svém soukromí mluví mnohem úsporněji. Přestože se čas od času na veřejnosti objeví v mužské společnosti, spekulace o nové lásce odmítla. „Mám spoustu kamarádů a kolegů, vztah nemám,“ uvedla. Její život se téměř pět let po manželově smrti dál výrazně točí kolem hudby, kterou společně budovali desítky let. Nyní se k tomu přidala ještě jedna velká změna – proměna domu, v němž spolu žili. A podle lešení na zahradě to skutečně vypadá, že tentokrát ona „přestavba“ nebude jen slovní hříčkou.