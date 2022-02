Kateřina Cajthamlová má IQ 156. Každý chlap se jí bál, protože je chytrá, říkají o ní

V roce 2005 začala vystupovat v televizi a díky pořadu Jste to, co jíte, v němž společně s dietologem Petrem Havlíčkem pomáhala lidem se špatnými stravovacími návyky, se stala známou osobností. Je ale nerada, když ji lidé vnímají jen jako výživovou poradkyni. "Já jsem hlavně doktor a psychoterapeut. Kdysi jsem dělala sebedefinici, jaký typ psychoterapeuta jsem. Jsem ten, který hledá zdraví a zalévá ho jak kytku," uvedla na úvod 13. komnaty Cajthamlová.

V pořadu líčí trauma z dětství, kdy ji a jejího otce opustila matka. "Tatínek a maminka se brali po tříměsíční známosti. Maminka si přála kluka, táta holčičku. Pro máti jsem byla hrozný zklamání. Domnívali se, že budu debil, protože mě při porodu tahali za hlavu takzvaně vysokými kleštěmi. To už se dneska nedělá. Máti měla úzkou pánev, dneska by porod vedli císařským řezem. Do pěti váhali, jestli nejsem postižená."

Kateřina Cajthamlová následně vyrůstala bez matky u prarodičů. "Nebyla s námi, když jsem chodila do školky. Ani v době, kdy přijeli Rusáci, to plakal jenom táta. Nebyla u toho, když jsem šla do školy, to jsem šla taky jenom s tátou." S matkou se opětovně shledala až ve svých sedmi letech. "Na Vánoce v roce 1969 se u nás objevila nějaká paní a bylo mi řečeno, že je to moje maminka a že s námi bude bydlet. Zajímavý," líčí Cajthamlová s tím, že matka se pro ni stala jakousi guvernantkou. "Nebýt jí, tak bych nestudovala gymnázium ani vysokou školu a pravděpodobně bych v patnácti utekla z domu a byla bych závadové dítě."

Cajthamlová nakonec vystudovala medicínu. Její kamarádka Veronika Kubíková v dokumentu vyzdvihuje její vysoké IQ dosahující hodnoty 156, což je jen o několik bodů nižší hodnota než u Alberta Einsteina. "Je upřímná, kamarádská, je s ní legrace a je strašně chytrá. Každý chlap se jí bál, protože je chytrá. I ženské ji nemohly strávit. Pořád mluví, ale to proto, že je chytrá."

Cajthamlová se na televizní obrazovky vrátila v roce 2015 jako jedna ze soutěžících v taneční televizní show StarDance.