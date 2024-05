Spodní prádlo předváděla již v 16 letech. "Bylo to divné," vzpomíná Karolína Kurková

Na filmovém festivalu v Cannes okouzlila topmodelka Karolína Kurková v metalické vinylové róbě od návrháře Valdrina Sahitiho. Pro britský magazín Daily Mail zavzpomínala česká modelka světového věhlasu na své začátky. Předvádět začala již v šestnácti, tehdy byla plachou puberťačkou z Děčína.

"Byla to pro mě velká změna. Ve škole jsem se odlišovala, byla jsem ta 'praštěná'," vzpomínala teď Kurková. "Můj táta mě vozil na castingy od dob, co mi bylo patnáct. Bylo to pro mě vzrušující." To, že její rodina ji všemožně podporovala, modelka vždy nesmírně oceňovala. "Moji rodiče tady byli vždy po mě, vždy se o mě postarali a díky tomu jsem nikdy neměla žádné problémy. Tak to bylo; moje rodina zůstává pohromadě a dáváme na sebe pozor, což bylo vždy skvělé." Její otec ji provázel i na první prohlídku pro značku spodního prádla Victoria's Secret, která odstartovala její hvězdnou kariéru. "Měla jsem štěstí, že jsem tam měla tátu," říká s vděčností Kurková.

České puberťačky jsou zdrženlivější

Vyjít na molo ve spodním prádle nebylo pro plachou teenagerku vůbec jednoduché. "Zpočátku pro mě bylo náročné snažit se vypadat sexy," uvedla s tím, že podle ní se život a projevy českých puberťaček od těch amerických značně liší. V Čechách podle ní nezletilí lidé nejsou zvyklí oblékat se příliš sexy a ani tak vystupovat, na rozdíl od Spojených států, kde je to z jejího úhlu pohledu běžné.

"Bylo pro mě zvláštní předvádět spodní prádlo v tak mladém věku. Byla jsem sportovkyně, gymnastka a byla jsem velmi silná, ale nebyla jsem zvyklá být na pódiu jako sexy holka. V šestnácti jsem musela být na molu smyslná, bylo to divné," reflektovala to zpětně dnes už čtyřicetiletá supermodelka. A jelikož to pro ni byla velká výzva, musela se s tím nějak vypořádat. "Byl to pro mě hotový proces: musela jsem najít odvahu vystoupit na pódium a snažit se nějak vypadat. Vytvořila jsem si postavu, kterou jsem si hrála, když jsem kráčela po molu a pózovala před kamerami. To nebylo mé skutečné já - byla jsem ve skutečném životě spíše sportovní typ než svůdnice."

Za svou kariéru je vděčná. "Nikdy jsem si nemyslela, že budu takhle slavná. Nikdy jsem si nemyslela, že se mi to stane. Prostě mi to vrtá hlavou a stále mi přijde neuvěřitelné, jakou kariéru jsem měla to štěstí mít," řekla skromně. I ona ovšem čelila kritice svého zevnějšku, zejména ve svých začátcích. "Bylo mi řečeno, že mám příliš špičatý nos a příliš dlouhé nohy, ale Anna Wintourová byla ta, která řekla, že budu supermodelka. Měla ve mě důvěru a já ji za to miluji," netají se svou náklonností k šéfredaktorce amerického Vogue, která díky filmu Ďábel nosí Pradu získala pověst tvrdé a panovačné šéfové.

Kvůli nemoci zažila kritiku i strach, že nebude mít děti

Karolína Kurková ve své kariéře zažila i několik kotrmelců. Velká výzva přišla kolem roku 2009, kdy jí byla diagnostikována Hashimotova nemoc neboli chronická autoimunitní tyroiditida. Toto autoimunitní onemocnění, v podstatě chronický zánět štítné žlázy, vedlo k tomu, že náhle přibrala téměř 14 kilo a to vyvolalo nesmlouvavou kritiku jejího zevnějšku, která se na krásnou modelku valila ze všech stran. S tím se jí po letech povedlo vypořádat, víc se ale obávala, že kvůli nemoci nebude moct mít děti. Kurkové se to navzdory těžké nemoci povedlo, jak sama říká, "s boží pomocí". S manželem, hercem Archiem Drurym, má nakonec tři děti ve věku čtrnáct, osm a tři roky.

A teď je připravená vrátit se zpátky na mola. "Teď, když jsou moje děti starší, jsem nadšená z toho, že se vrátím do hry. Mám nového agenta a těším se na nějaké zábavné projekty, protože svou práci miluji."