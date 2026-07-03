Loňský zahajovací ceremoniál se nesl ve velmi dojemné atmosféře. V sále hotelu Thermal seděla i Bartoškova manželka Andrea spolu se synem Jankem, dcerou Kateřinou a vnučkou. Pro rodinu to byl první ročník bez milovaného manžela, tatínka a dědečka. Emoce tehdy jen těžko skrývali nejen oni, ale i mnoho dalších hostů v hledišti.
Karlovy Vary bez Bartošky. Festival znovu připomene muže, který mu vtiskl duši. Jak to letos bude?
Přestože filmový festival už druhým rokem osobně nezahájí Jiří Bartoška, který loni v květnu podlehl těžké nemoci, jeho jméno zůstává s prestižní přehlídkou navždy spojené. Právě on byl po desetiletí její tváří, duší i symbolem. A i letos se bude čekat, zda během slavnostního večera zazní věta, která k Varům neodmyslitelně patřila: „Tímto považuji festival za zahájený.“
Na Jiřího Bartošku během večera zavzpomínal také moderátor Marek Eben. „Říká se, že každý člověk je nahraditelný, ale není to pravda. Každý člověk je jedinečný, jako otisk jeho prstu. Také se říká, že není nic tak, jak bývalo. Pokud odejde člověk, můžou po něm zůstat jeho stopy. Ty nám ukážou, kam směřoval, kam chtěl jít,“ pronesl tehdy v úvodu slavnostního večera.
Eben následně připomněl, že festival není jen událostí, ale také dílem, které Bartoška pomáhal roky budovat a chránit. „To, co vytvořil Jiří Bartoška, je živý organismus. To se jen tak někomu nepovede. Buňkami jsme my tady všichni. Ty kmenové buňky si pečlivě vybral, měl na to ohromný talent. A jestli to dobře dopadne, tak nás tenhle živý organismus všechny přežije. A myslím, že by to Jirkovi dělalo radost.“
Silným momentem loňského ročníku byla i festivalová znělka. Působila jako tichý dialog v hospodě mezi Bolkem Polívkou a Jiřím Bartoškou. Jenže Bartoška už u stolu neseděl. Zůstala po něm jen cigareta v popelníku. Právě tento detail stačil k tomu, aby se v sále znovu zvedla vlna dojetí.
Kdo letos pronese legendární větu?
Letošní znělky se ujal švédský herec a režisér Stellan Skarsgård, který si loni z Karlových Varů odvezl Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Jeho účast tak symbolicky naváže na tradici výrazných osobností světového filmu, které se ve festivalových znělkách objevují.
Otázkou ale zůstává, jak bude letos vypadat samotný závěr slavnostního zahájení. Právě tam po léta zaznívala Bartoškova nezaměnitelná věta: „Tímto považuji festival za zahájený.“ Loni se organizátoři rozhodli ji nevyslovit. Zda letos zazní z úst někoho jiného, se ukáže už tento pátek 4. července, kdy Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary odstartuje.
1 Julianne Moore a Jiří Bartoška
54th Karlovy Vary International Film Festival Opening Gala and Party, KVIFF 2019 Slavnostní zahájení, Karlovy Vary, 28.6.2019
1 Julianne Moore a Jiří Bartoška
54th Karlovy Vary International Film Festival Opening Gala and Party, KVIFF 2019 Slavnostní zahájení, Karlovy Vary, 28.6.2019
2 Tim Robbins a Jiří Bartoška
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary: Jiří Bartoška a Tim Robbins.
3 Patricia Clarkson a Jiří Bartoška
Slavnostní zakončení a předáni cen na 54. ročníku mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Na snímku americká herečka Patricia Clarkson a Jiří Bartoška s Cenou za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii
4 Jeremy Renner a Jiří Bartoška
Americký herec Jeremy Renner ukazuje na prezidenta festivalu Jiřího Bartošku, když během závěrečného ceremoniálu 52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, konaného 8. července 2017, přebírá Cenu prezidenta festivalu.
5 Uma Thurman a Jiří Bartoška
Zahajovací ceremoniál 52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Na snímku americká herečka Uma Thurman a prezident festivalu Jiří Bartoška.
6 Jean Reno a Jiří Bartoška
Jean Reno v hotelu Thermal převzal ocenění a uvedl projekci filmu Leon MFFKV Filmový festival Karlovy Vary.
7 Jiří Bartoška a Willem Dafoe
Jiří Bartoška a Willem Dafoe
8 Jamie Dornan a Jiří Bartoška
Americký herec Jamie Dornan dorazil 9. července 2015 na 50. mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Před hotelem Pupp ho přivítal prezident festivalu Jiří Bartoška.
9 Richard Gere a Jiří Bartoška
Americký herec Richard Gere přijel 2. července 2015 na 50. mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Na snímku vlevo Jiří Bartoška.
10 Laura Dern a Jiří Bartoška
Karlovy Vary, 10.7.2014, MFF, Mezinárodní filmový festival, Laura Dern a Jiří Bartoška.
11 Mel Gibson a Jiří Bartoška
Karlovy Vary, 4.7.2014, MFF, Mezinárodní filmový festival, Mel Gibson Jiří Bartoška
12 Jude Law a Jiří Bartoška
Karlovy Vary,4.7.2010, MFF, britský herec Jude Law, Jiří Bartoška.
13 John Travolta, Jiří Bartoška a Marek Eben
Americký herec John Travolta přijel 28. června 2013 na zahájení 48. ročníku Karlovarského filmového festivalu. Na snímku vlevo prezident festivalu Jiří Bartoška a vpravo Marek Eben.
14 Johny Depp a Jiří Bartoška
Do Karlových Varů přiletěl 26. srpna 2021 herec, producent a hudebník Johnny Depp. Na 55. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary představí dva filmy. Vpravo je prezident festivalu Jiří Bartoška.
15 John Malkovich a Jiří Bartoška
44. mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Zleva Jiří Bartoška a John Malkovich
16 Judy Dench a Jiří Bartoška
Judy Dench a Jiří Bartoška. 46. ročník Karlovvarského festivalu 1. 7. 2011
17 Robert De Niro a Jiří Bartoška
Robert De Niro a Jiří Bartoška na Filmový festivalu Karlovy Vary.