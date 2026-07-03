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Karlovy Vary bez Bartošky. Festival znovu připomene muže, který mu vtiskl duši. Jak to letos bude?

Prezident festivalu a herec Jiří Bartoška
Prezident festivalu a herec Jiří BartoškaFoto: Economia – Lukáš Bíba
Prezident festivalu a herec Jiří Bartoška
Prezident festivalu a herec Jiří BartoškaFoto: Economia – Lukáš Bíba
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Přestože filmový festival už druhým rokem osobně nezahájí Jiří Bartoška, který loni v květnu podlehl těžké nemoci, jeho jméno zůstává s prestižní přehlídkou navždy spojené. Právě on byl po desetiletí její tváří, duší i symbolem. A i letos se bude čekat, zda během slavnostního večera zazní věta, která k Varům neodmyslitelně patřila: „Tímto považuji festival za zahájený.“

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Loňský zahajovací ceremoniál se nesl ve velmi dojemné atmosféře. V sále hotelu Thermal seděla i Bartoškova manželka Andrea spolu se synem Jankem, dcerou Kateřinou a vnučkou. Pro rodinu to byl první ročník bez milovaného manžela, tatínka a dědečka. Emoce tehdy jen těžko skrývali nejen oni, ale i mnoho dalších hostů v hledišti.

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Na Jiřího Bartošku během večera zavzpomínal také moderátor Marek Eben. „Říká se, že každý člověk je nahraditelný, ale není to pravda. Každý člověk je jedinečný, jako otisk jeho prstu. Také se říká, že není nic tak, jak bývalo. Pokud odejde člověk, můžou po něm zůstat jeho stopy. Ty nám ukážou, kam směřoval, kam chtěl jít,“ pronesl tehdy v úvodu slavnostního večera.

Eben následně připomněl, že festival není jen událostí, ale také dílem, které Bartoška pomáhal roky budovat a chránit. „To, co vytvořil Jiří Bartoška, je živý organismus. To se jen tak někomu nepovede. Buňkami jsme my tady všichni. Ty kmenové buňky si pečlivě vybral, měl na to ohromný talent. A jestli to dobře dopadne, tak nás tenhle živý organismus všechny přežije. A myslím, že by to Jirkovi dělalo radost.“

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Silným momentem loňského ročníku byla i festivalová znělka. Působila jako tichý dialog v hospodě mezi Bolkem Polívkou a Jiřím Bartoškou. Jenže Bartoška už u stolu neseděl. Zůstala po něm jen cigareta v popelníku. Právě tento detail stačil k tomu, aby se v sále znovu zvedla vlna dojetí.

Kdo letos pronese legendární větu?

Letošní znělky se ujal švédský herec a režisér Stellan Skarsgård, který si loni z Karlových Varů odvezl Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Jeho účast tak symbolicky naváže na tradici výrazných osobností světového filmu, které se ve festivalových znělkách objevují.

Otázkou ale zůstává, jak bude letos vypadat samotný závěr slavnostního zahájení. Právě tam po léta zaznívala Bartoškova nezaměnitelná věta: „Tímto považuji festival za zahájený.“ Loni se organizátoři rozhodli ji nevyslovit. Zda letos zazní z úst někoho jiného, se ukáže už tento pátek 4. července, kdy Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary odstartuje.

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1 Julianne Moore a Jiří Bartoška

Julianne Moore, Jiří Bartoška
Julianne Moore a Jiří BartoškaFoto: Profimedia.cz

54th Karlovy Vary International Film Festival Opening Gala and Party, KVIFF 2019 Slavnostní zahájení, Karlovy Vary, 28.6.2019

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