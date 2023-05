Karlos Vémola po drtivé porážce přemýšlí o konci kariéry. Neví, co dělat, sází kytky

Karlos "Terminátor" Vémola i Patrik Kincl vnímali zápas, který se odehrál minulou sobotu 20. května, jako životní příležitost. Vyhrát však mohl pouze jeden z nich a zápas skončil drtivou porážkou Karlose Vémoly. Po týdnu od prohry se v podcastu fightcast.one novináři Ondřejovi Němcovi svěřil, že mu tato zkušenost na duševní pohodě nepřidala.

"Brečet asi nebudu, ale já nevím, co se sebou, i když se to stydím říct," řekl. "Měl bych si užívat dětí a domova, byl jsem zvyklý trénovat čtyřikrát denně, makat. Měl jsem cíl, vizi. Teď jezdím do Hornbachu kupovat růže a starám se o zahradu. Co to se mnou je? Rýpu se v hlíně a okopávám kytky, protože nevím, co se sebou. Lednici už ani nezavírám, sežeru toho 15 kg denně."

Vémola je také známý tím, že chová několik exotických zvířat, včetně lva, žraloků a krokodýlů. Ty si kupuje jako odměnu v případě výhry. Jelikož se tímto pravidlem striktně řídí, musel se odreagovat jinak. "Nic jsem nevyhrál, takže jsem si za odměnu zvíře koupit nemohl. Tak alespoň palmy, kytky, růže, mandevilly, begónie, kaktusy," jmenoval své kousky s tím, že podle jeho manželky Lely Vémoly to u nich začíná vypadat jako v růžovém království.

V podcastu přiznal, že pomalu vyhlíží i konec kariéry. Jak jde čas, začíná si Vémola uvědomovat svoje fyzické limity, ale i své závazky vůči svým nejbližším. Třeba svojí mámě slíbil, že už si nenechá tolik ubližovat.

"Po zápase s Attilou se prostě budu věnovat jiným věcem. Výchově mladých a nových talentů, výchově mých vlastních dětí a trávení času s rodinou. Mě už žádný velký bohužel nečekají a plácat se v tom nebudu," svěřil se se svými plány.

"Ten zápas dopadl tak, jak dopadl, a já si prostě musím přiznat, že moje tělo už to nedává. Kluky, které jsem dříve porážel, už nedokážu porazit. Nedokážu dominovat," konstatoval. "Každá jízda jednou končí a tohle byla velká jízda."